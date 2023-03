Xóchitl Gálvez celebra revés contra AMLO y alista derecho de réplica

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- La senadora Xóchitl Gálvez llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a tener listo el micrófono, luego de que informara que un tribunal determinó como infundado el recurso de queja que se presentó en contra del amparo que tramitó para ejercer su derecho de réplica en la conferencia matutina del Presidente.

"Segundo strike para el Presidente @lopezobrador_ Un tribunal resolvió que su recurso de queja contra el amparo para ejercer mi derecho de réplica en la mañanera era infundado. Ahora va mi turno al bat y hay casa llena. ¡Vaya preparando el micrófono, señor Presidente!", escribió en su cuenta de Twitter.

Lo anterior, luego de que Presidencia impugnara el amparo que la senadora por Hidalgo promovió para que el presidente López Obrador garantice su derecho de réplica, luego de que el mandatario federal le atribuyera una declaración que según ella no realizó.



AMLO le niega derecho de réplica a Xóchitl Gálvez

En diciembre pasado, el presidente López Obrador negó darle el espacio que solicitó la senadora Xóchitl Gálvez, luego de que el titular del Ejecutivo afirmó que la panista quitaría los programas de apoyo a los adultos mayores.

"Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores, lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo (Carolina Viggiano) y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública, que no se entreguen becas a personas con discapacidad, porque todo eso para ellos es populismo, es paternalismo", afirmó López Obrador el 5 de diciembre del año pasado.

En el Salón Tesorería, López Obrador rechazó darle derecho de réplica a Xóchitl Gálvez y la mandó a buscar espacios con los periodistas Joaquín López-Dóriga y Ciro Gómez Leyva, con el comediante Chumel Torres o con el publicista Carlos Alazraki.

López Obrador señaló que "es el colmo" la petición que hizo la senadora Gálvez para asistir a la mañanera a hacer una aclaración, porque, dijo, ella tiene "todos los espacios abiertos".

"Que vaya a engañar a otra parte", le dijo el presidente López Obrador a la senadora de Acción Nacional.

"Si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite, porque ya es el colmo; tienen todos los medios de información. Denuncia, gritan, insultan y todavía quieren meterse aquí", declaró López Obrador.

Tras negarle el espacio en la conferencia matutina, la senadora lamentó que no obtuvo respuesta a su solicitud formal.

"Qué fácil es para el Presidente difamar cuando no garantiza el derecho de réplica".