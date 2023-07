Xóchitl Gálvez denuncia a AMLO por violencia política de género

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 (EL UNIVERSAL).- La senadora Xóchitl Gálvez presentó dos denuncias contra el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por violencia política en razón de género y violación a los artículos 134 y 41 de la Constitución, derivado de los dichos que ha emitido el líder del ejecutivo en los últimos días.

Dicha denuncia también va dirigida hacia otros servidores públicos tales como el coordinador general de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas; el director de Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), Sigfrido Barjau de la Rosa; la directora general de comunicación social y el director general de comunicación y estrategia digital.

Ambas denuncias fueron presentadas el 10 de junio y son relativas a los artículos 134 que se refiere a la responsabilidad de los funcionarios sobre el uso de recursos públicos que pueden influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos y el asegurar la democracia en el proceso de renovación de cargos.

Asimismo, en sus redes sociales, la senadora acusó que el presidente ha hablado de ella por siete días consecutivos en la conferencia matutina. "Hoy me dedicó 11 menciones", señaló.

"Le da coraje que me sienta orgullosa de mis raíces y que haya salido adelante. No lo soporta", sentenció la aspirante por el Frente Amplio por México.

En su video enlistó los sucesos que acontecieron el fin de semana, que según ella sí le deberían dar coraje al mandatario, tales como el asesinato del periodista del diario La Jornada, Luis Martín Sánchez en Nayarit, el incendio en una plataforma de petróleo, además de los bloqueos en Chilpancingo.



¿Qué es la violencia política de género?

De acuerdo con el INE, la violencia política en razón de género es la acción y omisión de personas, servidoras públicas que se dirigen hacia una mujer, con un impacto diferenciado, el cual afecta de manera desproporcional. Esto con la finalidad de menoscabar o anular sus derechos políticos-electorales, esto incluye el ejercicio del cargo.

La violencia política contra las mujeres puede incluirse de manera física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica y puede llegar al feminicidio.