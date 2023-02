Xóchitl Gálvez presenta denuncias por videoescándalo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, informó que presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de Campeche, para que se investigue la entrega de dinero en efectivo a actuales funcionarios del estado y a una senadora de la República, previo a las elecciones locales de 2021.

Argumentó que una de las denuncias son para que se investigue la posible comisión de delitos electorales empleando recursos públicos y, la segunda, para que se investigue la posible comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso ilícito de atribuciones y peculado, al destinarse ilegalmente recursos públicos para fines distintos a los que les corresponde.

Exhorto al fiscal Renato Sales, a llevar a cabo las investigaciones para determinar la responsabilidad de Raúl Pozos Lanz, secretario de Educación; de Armando Toledo Jamit, jefe de la Oficina de la gobernadora y de Rocío Abreu Artiñano, senadora de Morena, quienes aparecen en diferentes videos recibiendo dinero en efectivo.

"El gobierno de la 4T no puede seguir minimizando la entrega de grandes cantidades de dinero en efectivo. Ya vimos a los hermanos del Presidente, a Pío y Martín, recibiendo sobres de dinero y no ha pasado nada. ¿Dónde quedó el compromiso del combate de la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador?", cuestionó.

En un mensaje en Twitter explicó que personalmente fue a la Fiscalía General del Estado de Campeche, para que no haya pretextos y se investigue la entrega de millones de pesos en efectivo a quienes ahora son funcionarios del gobierno estatal.

"Dijeron que no eran iguales. Y no lo son, resultaron peores. Basta de impunidad, basta de poner pretextos ridículos", apuntó.