¿Y cuándo van por Deschamps, Calderón o Peña?, dice Fernández Noroña sobre Toledo

Si las escaleras se barren de arriba hacia abajo, ¿cuándo van a ir por Enrique Peña Nieto, por Felipe Calderón Hinojosa, por Carlos Romero Deschamps?, se preguntó esta noche el Diputado Gerardo Fernández Noroña, quien aclaró que no es un defensor del petista Mauricio Toledo Gutiérrez, pero, dijo, si el objetivo es combatir la corrupción hay que empezar por las cabezas y los grandes criminales en el país.

Entrevistado en "Los Periodistas", programa que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en SinEmbargo al Aire, que se transmite por la plataforma de YouTube, el legislador por el Partido del Trabajo (PT), y que apoya el movimiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que se le ha puesto foco al caso de Toledo Gutiérrez –quien luego de acusaciones de enriquecimiento ilícito huyó de México y se encuentra en Chile–, pero no se actúa contra los que más daño han hecho a México, por lo que la impunidad continúa.

Alejandro Páez le preguntó esta noche al Diputado qué piensa sobre la falta de investigaciones contra Carlos Romero Deschamps, exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y Fernández Noroña reconoció que ese es un ejemplo de impunidad, además de referirse a los expresidente Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

"Metanlos a la cárcel a todos, pero si las escaleras se barren de arriba para abajo: ¿qué les parece Peña por la desaparición forzada, el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa?", dijo esta noche.

El polémico legislador federal fue el único en México que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y del otrora poderoso Genaro García Luna se atrevió a acusar a ambos de estar asociados con el crimen organizado en México y en especial con el Cártel de Sinaloa.

En una presentación en la Cámara de Diputados del 27 de septiembre de 2010, Noroña dijo, frente a frente, a García Luna: "Es usted un cobarde, y a usted García Luna le repito es un asesino y lo voy a denunciar ante la Procuraduría General de la República con todo lo que en la mesa le tengo para que usted termine en la cárcel donde debe estar".

"¿Quién es el socio fundamental del Chapo, usted o Calderón o los dos? Usted está vinculado al narco, al grupo del ´Chapo´ Guzmán", agregó Noroña.

Hoy, García Luna está arrestado y en un proceso judicial en Brooklyn, Nueva York, acusado de operar para el Cártel de Sinaloa desde la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno de Calderón Hinojosa.

En la entrevista con Delgado Gómez y Páez Varela, el Diputado del PT aseguró que Toledo "es indefendible", pero reconoció que la investigación deja dudas sobre cómo se fortalece la política mexicana.

Fernández Noroña criticó que el proceso contra el petista avanzara pero otras denuncias, por ejemplo contra consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), siguen sin proceder.

"Yo pedí que citaran a Lorenzo Córdova en la permanente por lo de su sabotaje que estaba haciendo a la consulta del 1 de agosto y nada. Toledo, Toledo, Toledo, bueno, pues es su propiedad, espero que estén celebrando en el Ángel de la Independencia", dijo.

–Mauricio Toledo es la coartada para no ir por corruptos de a de veras –cuestionó Álvaro Delgado al Diputado.

"No me atrevería a decir que es una coartada, yo creo que sí hay la intención. Si a mí me preguntan, yo creo que a Toledo no le perdonan, y no tienen por qué perdonarle, la agresión en 2018 cuando Claudia Sheinbaum era candidata a Jefa de Gobierno –en enero de ese año, un mitin de la morenista en la Alcaldía Coyoacán fue interrumpido por presuntos simpatizantes del PRD".

"No creo que es una coartada, yo creo que más bien es... Yo diría que hasta para vengarse hay momentos y tiempos, pero igual y yo me equivoco", agregó el legislador.

Esta tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que solicitará a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) una ficha roja para la detención del recientemente desaforado Mauricio Toledo Gutiérrez, investigado por el delito de enriquecimiento ilícito.