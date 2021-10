¿Y de qué quieres tu nieve?: AMLO al alcalde que pidió 6 mil mdp

HERMOSILLO, Son., octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que ya ha ayudado a Hermosillo con el problema de bacheo, pero ahora, el actual alcalde le está pidiendo 6 mil millones de pesos, por lo que le mandó decir: "¿Y de qué quieres tu nieve?". En la conferencia mañanera de este miércoles 13 de octubre, el Presidente habló de la crítica situación que se vive en los estados y municipios del país, y puso de ejemplo al gobierno federal que -dice- ha logrado ahorros sustanciales con la austeridad y el combate a la corrupción.

Hay gobiernos estatales que destinaban hasta 500 millones de pesos a publicidad y pagos de pensiones de hasta 150 mil pesos al mes, ante ello, recomendó austeridad. "Ahora ya el presidente de Hermosillo que está entrando dice: necesito 6 mil millones para el bacheo... casi, casi está como para yo le mande a decir ¿y de qué quieres tu nieve? Eso es un asunto del gobierno municipal", dijo el Presidente. Recordó que ya apoyó en ese rubro a la capital de Sonora, pero fue porque era mucha la demanda.

"Es obligación del estado y del gobierno municipal, pero además 6 mil millones, pues sólo que tenga pensado en poner concreto a todas las calles", fustigó. "Manejando el dinero con honestidad, le podría alcanzar, eso es un asunto que tiene que tiene qué ver con gobiernos locales".

Luego, López Obrador adelantó que el fin de semana va a firmar un acuerdo para la regularización de los autos "chocolates", y los recursos que se recauden serán destinados a los estados y municipios para programas de bacheo. Toda nieve será bienvenida: alcalde Luego de la expresión del Presidente hacia el alcalde panista de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, en redes sociales aparecieron cantidad de "memes" que el munícipe tomó por el lado amable.

"Cuando se trate de tener mejores calles en nuestra ciudad, la nieve es más que bienvenida, así como el programa que anunció el Presidente, un programa tripartita para poder hacer la inversión que necesitamos en las calles de nuestra ciudad. "Toda nieve que venga además con un recurso adicional será más que bienvenida, yo como presidente municipal no me voy a cansar de tocar todas las puertas habidas y por haber, pero sobre todo, hacer el esfuerzo propio que tenemos que hacer como gobierno municipal para tener mejor infraestructura en Hermosillo", dijo.

Explicó que la cifra de 6 mil millones de pesos que se requerirían para este concepto no es una ocurrencia personal, sino producto de un diagnóstico técnico hecho hace 3 años por el Instituto Municipal de Planeación (Implan). Dicho estudio incluyó el cálculo de la infraestructura existente, que suma más de dos mil kilómetros, lo que se necesita para rehabilitarla y lo necesario para construir vialidades nuevas, abundó.

En cuanto a la solicitud hecha al gobierno federal aclaró: "Mi planteamiento va en el sentido de que a nosotros en el gobierno municipal no nos gusta que nos regalen las cosas, ya estamos trabajando, y muy pronto lo vamos a dar a conocer, en un programa propio de infraestructura para mejorar las calles en Hermosillo". Consideró que la responsabilidad del Ayuntamiento conlleva el compromiso de salir a buscar recursos adicionales, ante el gobierno estatal y federal, y se manifestó dispuesto a continuar haciéndolo.

"No me voy a cansar de tocar puertas, a quien sea, cuando sea y como sea, para que a la ciudad le vaya mejor". "Hermosillo no puede esperar, necesita soluciones rápidas y nosotros como gobierno municipal estaremos a la altura de lo que demanda la ciudad", estableció.

Reveló que el gobierno municipal proyecta invertir por lo menos 300 millones de pesos el próximo año en nuevas vialidades y sería un gran logro que la aportación estatal y federal triplicará ese monto.