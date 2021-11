"Ya basta de dejar el changarro encargado", reclama el PAN a Sheinbaum

El diputado local del PAN, Diego Garrido López, busca ponerle un freno a lo que calificó como "burla sistemática" de la titular del Ejecutivo capitalino hacia los citadinos que en fechas recientes "nos deja sin autoridad por el turismo electoral que ha emprendido, saliendo de la Ciudad de México en horarios laborales".

Esto en referencia a la presencia de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador y tomas de protesta de gobernadoras.

Por ello, el panista presentó una iniciativa para exigir que la jefa de Gobierno pida permiso al Legislativo "al iniciar su precampaña. Ya basta de dejar el changarro encargado. Fue elegida para gobernar la capital, no para ser guía turística, ni andar de promotora de viajes, mismos que tú o yo pagamos de nuestro esfuerzo y trabajo diario como personas honestas", acusó Garrido López.

En los últimos días, el legislador dijo que ha sido un hecho público notorio que Sheinbaum ha efectuado un sinnúmero de salidas o viajes fuera de la entidad a la cual está obligada a gobernar, sin que al momento se tenga certeza de los motivos de dichos viajes y que de los mismos se conozcan las gestiones hechas en beneficio de las y los capitalinos.

La jefa de Gobierno ha señalado que los viajes que ha hecho al interior de la República es por motivo de que la Ciudad de México será entidad invitada el próximo año en el Festival Internacional Cervantino, y que su presencia en la toma de protesta de las gobernadoras de Colima, Indira Vizcaíno, y de Baja California, Marina del Pilar, fue por invitación.

La mandataria aseguró que ella costea los viajes y ha ido y regresado el mismo día.

Garrido López expuso que la Ciudad tiene muchos problemas como para "no estar aquí resolviéndolos, no tenemos el mínimo interés en su agenda personal, pero sí tenemos el máximo interés por la de la Ciudad".

Por ello, insistió, presentó una iniciativa en el Congreso local, "buscamos que ella le pida permiso a los diputados para salir, nos diga a dónde, con quién y a qué va a ir y sí eso tendrá beneficios para la Ciudad en términos de política pública".