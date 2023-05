Ya cambió el sueño americano por las pensiones: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya cambió el "sueño americano", por el "sueño mexicano", porque en nuestro país hay trabajo y los adultos mayores reciben una pensión universal.

En conferencia en las instalaciones de la Escuela Militar de Sargentos de Puebla, el Presidente de la hizo referencia a una plática entre dos connacionales en una taquería de San Francisco, California.

"Hace unos días me comentaron que en San Francisco un paisano -que tiene su taquería- le decía a otro paisano: ¡Vámonos a México! que ´sueño americano´ ni que nada, ahora es el ´sueño mexicano, ya están dando pensiones para los adultos mayores y hay trabajo, ya vámonos", señaló el Mandatario.

El presidente López Obrador agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden por abrir los caminos legales para regular la migración de Centroamérica a ese país.

"Nosotros agradecemos al presidente Biden que habrá estos caminos legales y que les digo a nuestros hermanos centroamericanos, que vayan a las embajadas de Estados Unidos, porque hablamos con los responsables de estos programas en la casa blanca, habló el secretario Ebrard, para que en las embajadas (de Estados Unidos) en Guatemala, Honduras, en el Salvador, en Colombia, en todos los países los atiendan", dijo.

EU invierte 10% del planteamiento para migración en Centroamérica

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de Estados Unidos invierte 400 millones de dólares -10% del planteamiento hecho por el gobierno de México- en países de Centroamérica y el Caribe para atender el fenómeno migratorio.

"Hemos cuestionado que se habían comprometido, el gobierno de Donald Trump de 4 mil millones de dólares y no se invirtió en esa cantidad, con el presidente Biden una cantidad similar, ayer recibí el reporte que tiene una inversión de 400 millones de dólares en Centroamérica".

En conferencia de prensa, en las instalaciones de Escuela Militar de Sargentos de Puebla, el Mandatario dijo que su gobierno ha invertido en la región por medio de programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro alrededor de 150 millones de dólares en apoyo a nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe, porque no se puede hablar sin poner el ejemplo.

El presidente López Obrador destacó que su homólogo de Estados Unidos, Joe Bide, y sus asesores tiene la voluntad de con apoyar esta política para atemperar el fenómeno migratorio.

Aseguró que el próximo lunes la directora de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) con el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, en Guatemala y de ahí van a visitar Washington con ese propósito para que haya recueros suficientes para estos programas.