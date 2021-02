"Ya chole... pero de machos en el poder", responden a AMLO

Ante la respuesta del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, a romper con el pacto patriarcal en torno a Félix Salgado Macedonio, mujeres le reviraron la misma frase que utilizó durante "La Mañanera" para hablar del tema.

Ante la manifestación que han realizado mujeres en redes sociales exigiendo con el "hashtag" "#PresidenteRompaelPacto" que el presidente Andrés Manuel López Obrador rompa el pacto de mantener a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero por denuncias por violaciones sexuales, el titular del Ejecutivo federal aseguró que "respeta mucho" a las mujeres que han presentado denuncias, pero manifestó que "ya chole" con esta campañas que acusó de promovidas en contra del senador con licencia.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró que en épocas electorales puede haber rivales dentro de Morena que buscan el mismo cargo, así como aquellos que buscan debilitar al partido y que éste no gane.

"(A las mujeres que han presentado denuncias) las respeto mucho. Ya expliqué que esto corresponde al pueblo de Guerrero y corresponde a las autoridades competentes, y di a conocer también que en épocas de elección, los rivales, los que quieren el mismo cargo, se dice en política, que se es amigo hasta que no se compite por el mismo cargo.

"¿Sería este el caso?", se le cuestionó.

"Es que hay quienes están muy interesados, unos que quieren el cargo y otros pues que no quieren que un partido determinado gane y buscan debilitarlo. Yo creo que sería muy bueno porque esto ayudaría entender las cosas, que se hicieran encuestas, porque esto aclararía porque tanta campaña, porque tanto linchamiento mediático, hay que tener confianza al pueblo de Guerrero. El pueblo de Guerrero es mayor de edad.

"(...) Entonces ya, como dicen algunos 'ya chole', o sea qué, porque van a lanzar una campaña en los medios, que el "Reforma", EL UNIVERSAL, que los programas de radio como era antes, conductores de radio, con especialistas, sentenciado, juzgando. Si nosotros padecimos eso durante años, ataques tras ataques", dijo.

Tras ello, las mismas mujeres que le pidieron romper con el pacto, utilizaron el "hashtag" "#YaChole" pero para responderle al Presidente.

Por ejemplo, la actriz Gabriel de la Garza, quien usó el "hashtag" "#RompaElPacto", hoy respondió: "Pues #YaChole de machos en el poder. #YaChole de no escuchar a las mujeres. #YaChole de encubrir "presuntos" violadores. #YaChole de sufrir violencia machista. #YaChole de arbitrariedades e impunidades, Presidente @lopezobrador_ #YaChole con la misoginia".

Como la actriz, politólogas, políticas, feministas y algunos hombres también replicaron mensajes en el mismo sentido.

La panista Xóchitl Gálvez escribió en Twitter: "Sr. Presidente @lopezobrador_, nosotras también decimos: #YaChole con los 10 feminicidios al día. #YaChole con que 6 de cada 10 mujeres sufran violencia. #YaChole con la impunidad. #YaChole con la misoginia desde Palacio Nacional".

Sin embargo, hubo quien también recordó un spot del gobierno de Enrique Peña Nieto en el que se decía "ya chole con tus quejas" y que duró sólo un día al aire.