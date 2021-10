"Ya está todo bien", reporta Rocío Nahle sobre protesta en Dos Bocas

Al asegurar que "ya está todo bien", Rocío Nahle, titular de Energía (Sener), aseguró que tras los enfrentamientos en la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, el saldo es de tres detenidos, ningún herido de gravedad y que ICA ya presentó una denuncia por estos hechos.

En entrevista con medios al salir de Palacio Nacional, la secretaria acusó que son 10-12 personas quienes están agitando, pero advirtió que el gobierno federal no permitirá que "un grupito" en busca de beneficios particulares afecte una obra que está dando empleo a 100 mil personas.

"ICA informó que un grupo de personas no identificadas dentro del contrato colectivo tiene con la empresa o con el sindicato hicieron ahí una agitación, se identificó, se tuvo un paro de labores en una de las áreas nada más. Ya está todo bien y pues los trabajadores van a reanudar, es en el paquete uno de la refinería".

", se le preguntó.

"La seguridad del estado de Tabasco y la Marina, quien está adentro de la refinería, es la que resguarda las instalaciones, fueron los que estuvieron ahí. Fueron 10 o 12 personas que con violencia, provocaciones intentaban tener ahí alguna diferencia con el sindicato que está trabajando ahí Nosotros en todo este tiempo hemos trabajado con orden, todas las empresas tienen el mismo tabulador.

La titular de Energía indicó que todos los trabajadores que laboran en la refinería tienen seguro social, hay comedores donde se les proporcionan alimentos, "hay seguridad médica, hay clínicas, hace dos o tres semanas Secretaria de Salud envió una campaña de vacunación de Covid, se aplicaron más de 10 mil vacunas para el personal que faltaba en Dos Bocas y nosotros, yo personalmente, he estado cuidando muchísimo que la obra vaya bien, pero también la calidad del trabajo fuerte, es un trabajo muy duro, es albañilería, son obras, es el sol, es el agua, entonces que las condiciones de los trabajadores sean las mejores".

Afirmó que es falso que el gobierno federal no le pague horas extras a los trabajadores pues, señaló, que cuando doblan turno las empresas les pagan el doble

"Pero son 10 personas que están con esto y que no vamos a permitir que haya un desorden. No vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo de 100 mil personas en forma directa o indirecta en el país, es una obra bastante bien. Es un pleito entre líderes, es entre líderes

Manifestó que a este grupo personas no se les permitió ingresar a la obra y en respuesta "empezaron a lanzar piedras y hacer un manifiesto ahí, por eso es que la seguridad del Estado de Tabasco tuvo que reflejarlos".

"¿Cuál es el saldo secretaria?", se le cuestionó.

"Hay tres personas que están detenidas ya ICA ya hizo la denuncia y es todo el saldo".

"¿Hay heridos?".

"No"

"Hay videos en las redes sociales en donde se aprecia a trabajadores que están heridos en este altercado que hubo con la autoridad estatal, son trabajadores que viste en un uniforme, un overol, ¿qué pasó con ellos? ¿Ellos pertenecen al grupo de choque o quiénes son?

"Sí eran parte de los trabajadores, yo no los tengo todos esas tres personas, tuvieron lesiones ahí, pero nada de gravedad, dentro del mismo".

"¿Gas lacrimógeno para dispersar?", se le siguió preguntando.

"Yo no sé que hayan utilizado, lo único que sé es que la policía estatal nos ayudó a contener por qué no se les permitió la entrada y no se les va a permitir la entrada estas personas", contestó.

Trabajos en la refinería continuarán de manera normal

Roció Nahle aseguró que los trabajos en la refinería continuarán de manera normal.

"Hoy lo dijo el presidente, hay más de 25 mil trabajadores adentro y este fue un problema de 300 o de 200 que son los que están en un paquete de la obra".

"¿A qué se debe esta provocación?"

"Ya les explicó el presidente que es un problema de líderes"

"No son 5000 trabajadores?"

"No, no, claro que no"

"¿Es una minoría nada más?"

"Sí, claro", contestó antes de retirarse.

Trabajadores de refinería de Dos Bocas denuncian durante su segundo día de paro de labores

A través de redes sociales trabajadores de ICA Flour que fueron contratados para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco denunciaron agresiones durante su segundo día de paro de labores.

Reportan que al menos 3 de sus compañeros resultaron heridos durante los actos de protesta que mantienen en las instalaciones del complejo refinador insignia del gobierno de la 4T. Hay reportes, aún no confirmados por las autoridades de que uno de los heridos fue lesionado de bala.

Denunciaron que les piden realizar horas extras para que la obra quede concluida en los tiempos previstos por el gobierno federal, pero no reciben un solo centavo.

Ante la protesta, elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional desarticularon esta manifestación; entre los forcejeos y empujones, algunos trabajadores resultaron heridos.