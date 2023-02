Ya hay detenciones por robo de cables en Metro

Ciudad de México.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), confirmó que la dependencia ya realizó detenciones relacionadas con el robo de cables de cobre del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El Secretario informó en conferencia de prensa que de las detenciones realizadas -no precisó cuántas van- ninguna corresponde a algún trabajador del sistema de transporte.

“Nosotros no tenemos registrado hasta el momento que hayan sido parte de los trabajadores del Metro, los detenidos que tenemos no han sido trabajadores del Metro, hemos informado de manera más precisa quiénes son, a quiénes hemos detenido, pero los detenidos que tenemos hasta el momento no son parte de la plantilla”, dijo.

Guillermo Calderón Aguilera, director general del Metro, adjudicó, ayer 1 de febrero, al crimen organizado el robo de los 14 kilómetros de cable de cobre que le hacen falta al sistema de transporte, pues dijo que para realizar dichas acciones es imposible que las haga una sola persona.

Ante la pregunta de si las personas detenidas pertenecen a células del crimen organizado, Omar García Harfuch indicó que algunas sí, aunque destacó que “hay células más organizadas que otras”.