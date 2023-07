Ya hay pláticas para dejar la Presidencia de San Lázaro: Creel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, informó que la próxima semana se definirá el tema de la Mesa Directiva y que, para ello, ya inició conversaciones con el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, para los acuerdos jurídicos e institucionales, por tratarse de un caso inédito.

"Vamos a verlo la próxima semana porque una vez que cumpla con lo de las firmas, necesitaré de tiempo completo. No es, obviamente, por utilizar el cargo o la infraestructura de la Cámara que no lo voy a hacer y nunca lo haría, sino por el tiempo", señaló.

Entrevistado luego de una reunión con los miembros de la American Chamber of Commerce México, dijo que él no tiene ningún problema en dejar el cargo, siempre y cuando se quede alguien del PAN en la Presidencia de la Mesa Directiva y se asegure la continuidad de todas las acciones constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Refirió que entre dichos temas se encuentran la reforma eléctrica, electoral, la militarización del país, el caso del Inai, la cancelación del Conacyt y la Financiera Rural, entre otros, ya que es responsabilidad del presidente de la Cámara de Diputados darles seguimiento.

En la misma entrevista, el diputado Creel Miranda insistió en que la adelantada contienda electoral "ya está desbalanceada", debido a la intervención permanentemente del presidente de la República desde su púlpito mañanero y porque hace más de un año los aspirantes de Morena tapizaron el país con espectaculares, bardas y utilería electoral en los que han gastado cientos de millones de pesos.

"Entonces, yo le pido a las personas que cada vez que vean un espectacular vean 30 mil pesos, y si es de LED, 90 mil pesos, y que se hagan esta pregunta ¿de dónde salió ese dinero?, porque esto se repite en todo el país; estamos hablando de cientos de millones de pesos, ¿de dónde salió este dinero?", sostuvo.

Ante ello, añadió Creel Miranda, "necesitamos agrupar a toda la oposición y, agrupándola, somos muchos más los que queremos un país de orden, de instituciones, de cumplimiento a la Constitución, de desarrollo económico, de un buen sistema de salud, educativo, y un país que vaya al progreso, eso es lo que queremos".

Acerca de los lineamientos establecidos por el INE y los criterios emitidos por el Tribunal Electoral para los aspirantes a la Presidencia de la República, el diputado federal dijo que él los respalda plenamente, pues son ordenamientos de la autoridad electoral que hay que cumplir.

Son ordenamientos de cumplimiento y me someto exactamente a todo lo que ha emitido el INE en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, en materia de gastos, en materia de conducción en lo que debe ser este proceso, apegarme estrictamente a esas reglas, cumplirlas a cabalidad y todo lo que vayan siendo los criterios del INE, pero también los criterios del Tribunal Electoral", manifestó.

Finalmente, Creel Miranda, señaló que en el Frente Amplio por México "tenemos que dar ejemplo de cumplimiento porque la ciudadanía tiene que ver en el Frente que somos integrantes de un movimiento político que respeta la ley y que respeta las instituciones".