Villahermosa, Tab.- Al manifestar que “ya me adoptaron, soy tabasqueña”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció públicamente su apoyo al gobernador Javier May (Morena) y a todo el pueblo de Tabasco.

Esto, en medio del escándalo de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López Hernández, quien se encuentra prófugo por las investigaciones en su contra por presuntamente encabezar el grupo criminal La Barredora.

Al encabezar el corte inaugural de la ampliación del área de hemodiálisis del Hospital IMSS-Bienestar de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, en Villahermosa, la Mandataria afirmó que en el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación “vamos requetebién”.

Calificó al gobernador como “un luchador social, compañero entrañable, hoy gobernador del estado de Tabasco, Javier May, muchas gracias por tu trabajo.

“No le va a faltar nada a Tabasco, no solamente porque queremos mucho a Javier May, sino también a todas y a todos los tabasqueños, Y, además, ya me adoptaron, soy tabasqueña. Y vamos bien, vamos muy bien. Como diría nuestra compañera Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México: ‘Vamos con el segundo piso de la Cuarta Transformación requetebién’. ¡Que viva Tabasco!”.

Ante cientos de ciudadanos, la Mandataria federal anunció una inversión de 2 mil millones de pesos para Tabasco para los próximos tres años y que serán destinados para el sistema de salud del IMSS-Bienestar en esa entidad.