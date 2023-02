Ya no es nota plagio de tesis de la ministra Esquivel, dice AMLO tras nueva revelación de El País

A-AA+

Luego que este viernes el periódico El País revelara el presunto plagio de la tesis de doctorado de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ese tema ya lleva mucho tiempo y "ya no es nota".

"Sobre la tesis de doctorado de Yasmín Esquivel ahora se dice que es plagiada", se le cuestionó a López Obrador en su mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

"Ya lleva mucho tiempo eso, ahora si como dirían ustedes, no es nota, ya no es nota ¿O sí es nota?", respondió.

El periódico El País informa este viernes que la ministra Yasmín Esquivel presuntamente plagió la tesis con la que obtuvo en 2009 el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac.

Eel País afirma que ha comprobado que 209 de las 456 páginas de su tesis "Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa" corresponden con trabajos publicados antes por otros 12 autores.