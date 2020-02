"Ya rescatamos a Pemex del fracaso"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la implementación de sus programas y políticas en Petróleos Mexicanos (Pemex), ya se rescató del fracaso de la bancarrota a esta empresa productiva del Estado, además de que con la creación de nuevas termoeléctricas y gasoductos se aleja la posibilidad de apagones en el sureste del país.

"Ya se intervino en Pemex y ya el año pasado por primera vez no cae la producción petrolera y ya iniciamos la recuperación. Ya está aumentando la producción de petróleo, ya rescatamos, lo puedo decir, a Pemex del fracaso de la bancarrota. Todo esto significa apoyar al sureste", indicó el Presidente.

Acompañado de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en la ceremonia de banderazo de las obras del gasoducto Cuxtal II y la Central Ciclo Combinado Mérida, el mandatario aseguró que ahora la población de la Península de Yucatán "va a contar con gas".

"Según lo que me informan, vamos a tener gas para las plantas de generación de la CFE y también para las empresas, para las industrias que vengan a establecerse en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, en toda la península de Yucatán.

En otra parada, ésta en Campeche, López Obrador llamó a las empresas que ganen contratos en la construcción del Tren Maya a cumplir y ser responsables o de lo contrario se buscará que se les quiten los contratos.

"Aprovecho para hacer un llamado a todas las empresas que van a participar en el concurso para que nada de que: ´Quiero el anticipo y no voy a pegar ni un ladrillo, no voy a hacer ni un metro de terraplén, no voy a poner ningún durmiente, no voy a terminar la obra´. No, el que quede mal vamos a buscar la manera de que pa´ fuera y entre otro".

"No podemos nosotros estar contemplando, estar aceptando empresas irresponsables, tienen que trabajar estas empresas y cumplir; si no, ahí en la mañanera, los voy a estar denunciando, acicateando. Pero estoy seguro que las empresas van a cumplir en el tiempo", dijo.