Ya se compraron 140 millones de vacunas contra Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se compraron 140 millones de dosis de vacunas contra Covid-19 que se necesitan para proteger a la población.

Durante una visita a un vivero del programa Sembrando Vida, acompañado por el gobernador Alejandro Murat y por el secretario del Bienestar, Javier May, López Obrador reiteró que esta semana empieza la campaña nacional de vacunación contra coronavirus.

"Esto nos va a ayudar mucho, el que ya se tenga adquirida toda la vacuna, 140 millones de dosis, 32 mil millones de pesos que ya se tienen, ya se compró toda la vacuna que se necesita para proteger a nuestro pueblo", señaló.

Indicó que la inmunización protegerá a la población para no enfermarnos con el virus del SARS-CoV-2, no padecer y no seguir sufriendo de esta pandemia.