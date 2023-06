Ya se dictaron medidas fiscales en toda la frontera sur: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la frontera sur de México, por decreto, es una zona libre de impuestos, similar a la norte, en la que no se pagan impuestos por los productos que se adquieren.

"Estamos impulsando desde hace dos años, todo el comercio en la frontera sur y ya se dictaron medidas fiscales en toda la frontera, y el propósito es que Chetumal vuelva a ser lo que antes. Era, en cuanto a comercio, Chetumal era una zona libre, franca, entonces se podía ir a comprar mercancías no se pagaban impuestos y se conseguían mercancías baratas", dijo.

En conferencia de prensa, comentó que emitió el decreto porque cuando se firmó el acuerdo de libre comercio con Belice, se canceló dicha política. "Por eso hay que ver con cuidado los acuerdos comerciales", dijo.

Refirió que debe haber una campaña regional para que los habitantes de la frontera sur conozcan los beneficios del decreto.

"En el caso de Chetumal lo que se está impulsando es que primero se sepa que hay un decreto que aprobé para que no se paguen impuestos, muy parecido a lo de la frontera norte, se declara una zona franca. Hace falta la instrumentación, ya están las leyes", aseveró.