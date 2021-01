"¡Ya se la saben!"; captan asalto a combi en la México-Texcoco

"¡Cámara ya se la saben, chofer no vayas hacer mamadas!", le gritó un hombre al conductor de una unidad de transporte público que circulaba sobre la carretera federal México-Texcoco.

Después de que sacó un arma se subió al vehículo concesionado y amagó a los usuarios para que les entreguen sus pertenencias a él y a otros dos cómplices que lo esperaron abajo del automotor.

En la grabación se observa que el robo ocurrió cerca de las 07: 11 horas del pasado domingo 10 de enero.

"¡Teléfonos, ya se la saben, quiero los teléfonos rápidamente, rápidamente todos los teléfonos!", les exigió el sujeto que porta una pistola, mientras uno de sus compinches también le quita los objetos que llevan los pasajeros que están sentados cerca de la puerta.

A uno de los usuarios que vestía con una sudadera color rojo lo obligaron a levantarse del sitio donde viajaba para revisar que no escondiera algo de valor.

"¡Ya me paró güey!", respondió a uno de los asaltantes mientras levantó las manos para mostrarles que no llevaba algo más consigo.

--Se llevan todo en 40 segundos

El atraco fue perpetrado por los tres ladrones en menos de 40 segundos, según un video difundido en redes sociales que captó la videocámara instalada en la unidad de transporte urbano.

Después de que huyeron los delincuentes, se escuchó el llanto de un menor que viajaba en la parte trasera del vehículo, pero que no se observa en las imágenes.

Los cibernautas denunciaron que en esa vía que conecta a municipios del oriente del Valle de México con la capital del país se cometen asaltos de manera frecuente y que los operativos que llevan a cabo las autoridades no han funcionado.

#Video Captan asalto a pasajeros de una combi que circulaba sobre la carretera federal México-Texcoco. ?? Especial pic.twitter.com/LWUD6at58S — Metrópoli (@Univ_Metropoli) January 12, 2021