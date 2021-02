Ya se registró a 635 adultos mayores que no fueron vacunados: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que ayer viernes fueron registradas 635 personas de 60 años y más, en las unidades de vacunación de las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, que no fueron vacunadas.

Destacó que del total de registros, 33 personas viven en Milpa Alta, 284 en Cuajimalpa y 318 en Magdalena Contreras. Asimismo, indicó que el próximo lunes les llamara por teléfono para informarles que recibirán su vacuna en un centro de salud.

Ayer viernes, decenas de adultos mayores acudieron al Instituto de Educación Media Superior "Josefa Ortiz de Domínguez", en la alcaldía Cuajimalpa, para ser vacunados contra el Covid-19; sin embargo, los interesados recibieron la noticia de que ya no había dosis.

El gobierno de la Ciudad de México había informado que no abriría sus puntos de vacunación en Cuajimalpa porque ya había aplicado 28 mil 439 dosis en la demarcación, es decir, ya se había cubierto la meta de vacunación.