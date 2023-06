Ya se van a ir los que han ensangrentado a Guanajuato: Adán Augusto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL). - Más temprano que tarde habrá un cambio en Guanajuato, aseguró Adán Augusto López Hernández, al afirmar que la Cuarta Transformación llegará y se irán los "inútiles" que han sangrado a esa entidad.

En Irapuato, donde este miércoles continuó su recorrido por todo el país, el político tabasqueño lamentó la situación de violencia e inseguridad que vive ese estado, gobernado por el PAN, pero enfatizó que ya vendrán tiempos mejores.

"Porque aquí en Guanajuato todavía no se hace posible que dé inicio la Cuarta Transformación de la vida pública nacional (...) y claro que no vamos a detenernos hasta que haya justicia social en Guanajuato, hasta que haya un buen gobierno. Más temprano que tarde habrá un cambio, ya falta un poco más de un año; año y cuatro meses para que se vayan los inútiles que no han hecho más que sangrar a Guanajuato", recalcó.

Advirtió que Guanajuato no puede quedar al azar. "Ya basta de tanto saqueo, ya basta de tanta injusticia, tanto mal gobierno; ya se cansaron ustedes de los malos gobiernos, va a haber un cambio. Aquí en Guanajuato ya los caciques ya van para afuera, ahora es el tiempo del pueblo de Guanajuato, es el tiempo del pueblo organizado", enfatizó.

El extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) explicó que decidió iniciar su recorrido por el país en estados donde no gobierna Morena, porque la idea es fortalecer y extender el movimiento en las regiones donde la oposición es autoridad.

"Lo cómodo hubiese sido ir a estados donde ya Morena es gobierno, a Tabasco, a Chiapas, a Veracruz, a Campeche, a Quintana Roo, a Tlaxcala, a Hidalgo, a Sinaloa, a Sonora, Baja California, Baja California Sur, a Tamaulipas, a Michoacán, a San Luis Potosí, a Puebla; pero quisimos estar aquí porque hay que continuar con la construcción de la Cuarta Transformación.

Indicó que también decidió visitar Guanajuato para solidarizarse y decirles "cuantas veces sea necesario, aquí vamos a estar tendiéndoles la mano porque el pueblo de Guanajuato ha sido un pueblo sumamente generoso con este movimiento, sumamente generoso con el hoy presidente de la República y quienes aspiramos a continuar consolidando la Cuarta Transformación, tenemos que actuar de la misma manera".

Sobre el financiamiento de las corcholatas en esta etapa de la contienda interna, Adán Augusto López, sin mencionarlos por sus nombres, criticó a sus compañeros de partido que aceptaron los cinco millones de pesos que les ofreció la dirigencia de Morena para viáticos.

"Imagínense ustedes qué sería de nosotros si ahora cómodamente utilizáramos para gastos, para los chicles ese recurso. No, ese recurso es de la gente", expresó ante los asistentes a la asamblea informativa que encabezó en Irapuato.

"¿Cuándo Andrés Manuel López Obrador requirió de viáticos para ir a recorrer el país? Con puro amor, entrega, dedicación y convicción, construyó este movimiento, este partido. Y de esa generosidad, de ese ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, nosotros tenemos que seguir aprendiendo", indicó.

Enseguida, al más puro estilo de su paisano, el presidente de la República, el extitular de la Segob improvisó una consulta a mano alzada y preguntó a la multitud:

"¿Ustedes aprueban el que yo rechace ese dinero y que mejor se destinen a los hospitales?".

- "¡Sí!", le respondieron en coro.

Adán Augusto López aseguró que el máximo orgullo de su vida es haber acompañado durante más de 20 años, al hoy presidente de la República en su recorrido casa por casa, pueblo por pueblo.