Ya vacunados, maestros de la Sección 22 del SNTE regresan a protestar

Luego de más de un año sin convocar a eventos multitudinarios, este sábado, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marchó desde inmediaciones de las exoficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) con dirección al zócalo de la capital oaxaqueña, en el marco del "Día del Maestro en Resistencia".

Bajo el lema "No que no, sí que sí, ya volvimos a salir", la movilización masiva fue convocada a más de un año de la llegada de la pandemia de Covid-19 a la entidad, periodo en el que el magisterio no había llamado a ninguna acción de protesta, ante el riesgo de contagio del virus.

Sin embargo, la marcha de este día se da luego de que a finales de abril y principios de mayo se aplicaron más de 117 mil dosis de la vacuna antiCovid-19 de la farmaceútica CanSino en 22 sedes de 19 municipios de la entidad, con lo cual quedaron inmunizados todos los trabajadores de la educación, incluidos profesores y administrativos, de acuerdo con el gobierno de Oaxaca, a través del IEEPO.

Pese a la vacunación de los docentes, el magisterio ha expresado que no existen condiciones para volver a las aulas y a las clases presenciales, pues entre sus peticiones se encuentra que la vacunación también sea extensiva para alumnos, así como la garantía de que la infraestructura para cada escuela sea la apropiada para enfrentar la contingencia sanitaria.

En el trayecto de la marcha, los maestros exigieron respeto a los derechos laborales de los docentes y manifestaron su respaldo político al XIV Congreso Nacional Ordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se celebra en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Además, realizaron pintas en inmuebles.

Por otro lado, Eloy López Hernández, el líder sindical, aseguró que existen las condiciones necesarias para la renovación de la dirigencia magisterial, por lo que anunció que se llevará a cabo un precongreso para la elección del próximo dirigente. Lo anterior luego de que su periodo al frente de la gremial culminó el pasado 21 de enero, pero se alargó por la emergencia sanitaria.