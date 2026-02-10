Yasmín Esquivel defiende libertad sindical en resolución de la SCJN
La SCJN resolvió un amparo que protege la libertad sindical y negociación colectiva del SNTIMP.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Este 10 de febrero de 2026, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron un amparo directo en revisión a la vulneración de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva.
SCJN concede amparo a Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo
En la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció a favor del proyecto que amparó al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo (SNTIMP).
Donde recató que "la libertad sindical y negociación colectiva no deben vulnerarse por ninguna entidad de gobierno, ya que son derechos inherentes a la clase trabajadora".
Procedimiento y recomendaciones de la ministra Esquivel Mossa
Dicho procedimiento fue promovido en contra del Instituto Mexicano del Petróleo y de su Sindicato Nacional de Trabajadores porque algunas cláusulas del contrato colectivo de trabajo 2021-2023, eran discriminatorias y contrarias a los derechos de libre asociación, libertad sindical y negociación colectiva.
Además, Esquivel Mossa sugirió reforzarlo para precisar la diferencia que existe entre esos derechos y que la modificación de las cláusulas reclamadas implicó la vulneración de éstos.
