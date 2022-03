"Yo no doy línea", dice AMLO sobre posible investigación a Scherer

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que él no da línea ni recomienda que se afecte o proteja a nadie y que la Fiscalía General de la República (FGR) y los otros dos Poderes de la Unión actúan con autonomía.



Esto, luego de ser cuestionado durante la conferencia matutina de este jueves, sobre la posibilidad de investigar al exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer por supuestamente alertar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sobre las indagatorias en su contra y el proceso de desafuero.

"No tenemos información, nosotros no sabemos, eso tiene que ver básicamente con la Fiscalía General de la República, que fue la que llevó a cabo la investigación sobre la presunta responsabilidad del actual gobernador de Tamaulipas y también atendió este asunto el Poder Legislativo y que está en efecto ante el Poder Judicial", dijo.

"Vamos a esperar a que sean estas instancias las que decidan, las que resuelvan. No debe de haber impunidad para nadie pero también que no se deben de fabricar delitos y que no debe haber venganzas con propósitos políticos, que se tiene que aplicar la ley de manera imparcial (...) Yo no doy línea ni recomiendo que se afecte a nadie o que se proteja a nadie la fiscalía tiene autonomía y el poder judicial lo mismo como los diputados y los senadores".