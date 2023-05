"Yo no sé a quién defiende la secretaria de Economía": Rubén Rocha

A-AA+

CULIACÁN, Sin., mayo 8 (EL UNIVERSAL).- "Yo no sé a quién defiende la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, a la que el presidente de la República instruyó imponer aranceles a las importaciones de maíz, para que los industriales adquieran toda la cosecha nacional de este grano al precio de garantía fijado", dijo el gobernador, Rubén Rocha Moya.

Subrayó que el esquema de comercialización planteado por el ejecutivo federal, se basa en las propuestas de los mismos hombres del campo, en el sentido que la federación va adquirir un millón de toneladas de maíz blanco, cuyos productores de Sinaloa, cultivan un máximo de diez hectáreas para alentar los mercados nacionales.

En su conferencia semanal, Rocha Moya aclaró que, en reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su presencia, le ordenó a la secretaria de Economía fijar aranceles a las importaciones de maíz, hasta de un cien por ciento su valor en el extranjero, para obligar a los industriales consumir las cosechas nacionales.

Puntualizó que no entiende la postura de la Secretaria de Economía, de haber emitido en un tweet, un desmentido a esta instrucción, en el sentido que no se impondrán aranceles, puesto que se respeta los Acuerdos Internacionales y que por el contrario el Gobierno impulsa una política de cero aranceles.

Aclaró que se entiende que no se pueden fijar aranceles con países que se tiene tratados o convenios internacionales en materia comercial, pero, ella, tendrá que acatar la instrucción presidencial, en los ámbitos que la ley lo permita.

Rubén Rocha Moya dio a conocer que los productores de maíz y trigo que tomaron las instalaciones de Petróleos Mexicanos, en Topolobampo, le solicitaron al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, ser su interlocutor para obtener una reunión con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Subrayó que la medida de fijar aranceles a las importaciones de maíz blanco, es por un periodo corto, tiempo que puede ser colocada la cosecha de Sinaloa que alcanzara 5.5 millones de toneladas.

El gobernador del estado, indicó que esta petición formulada para abandonar el plantón en instalaciones de Pemex, en Topolobampo, ya tuvo una respuesta, el próximo lunes por la mañana van a ser recibidos por Adán Augusto, en la ciudad de México.