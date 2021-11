"Yo no solicité ser candidato a ministro de la SCJN", dice Bernardo Bátiz

Bernardo Bátiz, candidato a ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) aclaró que no solicitó participar en este proceso como parte de la terna propuesta al Senado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a quien calificó como "el mejor presidente de México de los últimos 60 o 70 años", pero aclaró que de ser electo actuará con independencia.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, el actual consejero del Consejo de la Judicatura Federal, no negó su cercanía con el primer mandatario ni tampoco haber sido uno de los fundadores de Morena.

"Yo no solicité participar como candidato a ser integrante de la Suprema Corte de Justicia, fui propuesto por el Presidente de México para ser una de las tres personas para ser integrante de esta terna. Es un honor haber sido invitado para integrar la terna, viniendo la propuesta de quien considero el mejor presidente que ha tenido México en los últimos sesenta o setenta años".

Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés y Loretta Ortiz, aspirantes a ministro de la SCJN

Reconoció que el nepotismo y la corrupción, están muy arraigados en el Poder Judicial, "se está en camino y en buenas manos. Hay una transformación" dijo el ex procurador capitalino quien agregó que "en el Poder Judicial estamos esforzándonos por mejorar las estructuras, las prácticas y desterrando vicios".

Bátiz dijo Refirió estos males sociales, especialmente la corrupción que llegó a formar parte de la estructura del poder, nos hace estar más atentos a resolver, a atender lo que la opinión pública nos solicita".

De ser electo ministro de la SCJN, dijo que actuará "siempre con independencia, con absoluta independencia, como lo he hecho en los cargos y en las funciones que he tenido, sin aceptar consignas y tampoco amenazas, ni advertencia, con libertad, con independencia y en conciencia, esas son mis convicciones".

Indicó que buscará aportar algo al bien de México, mejorar a este país. "Siempre he tratado hacer lo mejor para la soberanía, libertad e integridad del país".