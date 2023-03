Yo no soy Calderón, Marko Cortés, más respeto, por favor, dice AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó cooperar con la DEA para combatir a los cárteles de narcotráfico en México, porque el anterior director de dicha agencia fue relacionado con ellos.

"Al que estaba de jefe de la DEA en México, que duró como uno o dos años, lo destituyeron nada más porque le encontraron que convivía con narcotraficantes", dijo.

Lo anterior, al criticar al presidente nacional del PAN, Marko Cortés, por un tuit donde le recomienda trabajar con la DEA para disminuir el tráfico de drogas y la violencia.

"Y este señor me recomienda que nos alineemos a la DEA. Y agrega en una declaración que, si yo no me alineo, me va a pasar los que, a García Luna, yo no soy Calderón, Marko Cortés, más respeto, por favor", comentó.

"López Obrador debe reconocer su rotundo fracaso en materia de seguridad. Corregir y retomar la necesaria colaboración con la DEA para combatir a los cárteles del narcotráfico que generan muertes, violencia e intranquilidad a las familias mexicanas. No necesito yo responder. Miren el comentario de este Abraham Mendieta: "No se aceptan narco consejos. Vaya desfachatez", expuso López Obrador.

Dijo que su gobierno sí coopera con el de Estados Unidos, pero se trabaja con las políticas delineadas por el mandatario mexicano.

"Claro que tenemos cooperación con el gobierno de Estados Unidos, pero con respeto a nuestra soberanía, y a partir de la política que hemos definido en México para enfrentar el flagelo de la violencia", explicó.

Recordó el operativo Rápido y Furioso, y señaló que fue un fracaso, y las armas llegaron a los delincuentes, pero no se logró el objetivo porque la Secretaría de Seguridad estaba infiltrada, y Genaro García Luna los protegía.

"Él informaba a sus jefes, a Fox, a Calderón, y que también tenía vinculación con la DEA, y trabajaban de manera coordinada porque con la DEA y con otras agencias de Estados Unidos, echaron andar el operativo Rápido y Furioso. Imagínense ese doble discurso, esa ocurrencia en un gobierno que estaba completamente infiltrado, porque García Luna protegía, de acuerdo con el juicio, a un cártel. Las armas las usaron para asesinar a mexicanos y estadounidenses", dijo.