"Yo soy el destapador y mi corcholata favorita será la del pueblo", dice AMLO en Tabasco

Al sumar a gobernadores y dirigentes parlamentarios en la lista de sus posibles sucesores para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay "tapados", pero que él es el "destapador" y su "corcholata favorita" será la opción que elijan los mexicanos.

"Entregar la estafeta, y eso es otra cosa que me tiene tranquilo. Hay muchas mujeres y hombres para el relevo. Hay muchos, todos lo que están en el gabinete, gobernadores; todos tienen posibilidad; dirigentes parlamentarios, todos, todos, todos tienen posibilidad.

"Ahora sí que ya no hay tapados, yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo, esa es la regla. La gente va a decidir en su momento en forma libre, democrática, quién debe representarnos en lo que corresponde al movimiento progresista liberal con dimensión social, pero eso en su momento. Es un equipo de trabajo", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes desde la 30 Zona Militar.

El 7 de julio, EL UNIVERSAL informó que desde el pasado 6 de junio, al menos 14 personajes de la política han sido destapados o se han proclamado como posibles aspirantes a la Presidencia de la República para 2024.

Aunque faltan tres años para la elección presidencial, el presidente López Obrador abrió la baraja de aspirantes a relevarlo durante el siguiente sexenio.

En la lista incluyó a quienes son considerados sus favoritos: la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.

Pero López Obrador también incorporó nombres que no habían sido considerados antes en la opinión pública, como el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente Ramírez; la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo; el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán; y la secretaria de Energía, Rocío Nahle García.

A esta lista de seis posibles candidatos por las siglas de Morena se sumó el senador Ricardo Monreal Ávila.

Luego de que no fue considerado por el Presidente, Monreal autodestapó como aspirante a la Presidencia, como un fundador de Morena que ha acompañado al presidente López Obrador desde hace dos décadas.

También integrante del Poder Legislativo, uno de los primeros que se autopromovió fue el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, quien no es parte del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, pero sí pertenece a la Cuarta Transformación, como miembro de la bancada del Partido del Trabajo.

Considerado parte del "ala radical" de la 4T, Fernández Noroña ha señalado desde hace unos meses que él sería el relevo natural del Mandatario, ya que tiene la misma ideología y la misma motivación de transformar a México "para hacerlo un país más justo y sin corrupción".