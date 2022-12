Yo tampoco tengo problemas con el presidente: Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- "Lo tomo con serenidad y con la cabeza muy fría", respondió el senador Ricardo Monreal Ávila, luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, lo aludiera en la conferencia mañanera de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina de hoy en Campeche, la gobernadora Sansores expresó que durante la marcha del pasado 27 de noviembre había "un tufo de azufre" que provenía de España, lugar en donde se encontraba Monreal.

En entrevista telefónica, Monreal Ávila no quiso entrar en polémica y señaló que ese dicho de Sansores lo toma "como es y con toda serenidad, sin exaltarme con cabeza muy fría".

Dijo estar tranquilo porque en su mañanera de hoy lunes, el presidente López Obrador, cerró diciendo: "No tengo problema con Monreal".

"Y yo le contestaría: ´Yo no tengo problema con el Presidente, pero soy un hombre libre, creo en la República, creo en la patria, entonces no tengo problema´", declaró el coordinador de Morena en el Senado.

Por otro lado, Monreal reiteró que el Senado no dará fast track a la reforma a leyes secundarias en materia electoral que apruebe la Cámara de Diputados.

"Nosotros no vamos a otorgarle fast track a ninguna reforma, vamos a turnarlas a Comisión, no vamos a dispensar trámites, lo que hemos hecho siempre. Vamos a turnarlas a comisiones y las comisiones decidirán el tiempo que debemos otorgarle a la discusión, y habrá como siempre voto libre en razón de cada senador y cada senadora.

"El grupo parlamentario tomará su decisión, como siempre tomada, en acuerdo, pero también habrá libertad, como siempre ha habido libertad, en el grupo parlamentario", expresó.