"Yo ya gané dos veces y tomaré protesta el lunes o martes", dice Muñoz Ledo

El expresidente de la Cámara Baja y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, se declaró ganador de la encuesta del INE, y dijo que el lunes va a tomar protesta como dirigente nacional, a pesar de las trampas y el dinero que utilizó su contrincante, Mario Delgado.

"Yo ya gané dos veces, y van a ser tres, cuatro y cinco, no las voy a aceptar, punto. Yo ya gané legalmente, los tribunales van a ponerse de mi parte, todos; quieren judicializar, yo ya gané y voy a tomar protesta el lunes con la gente atrás, gané la primera, gané la segunda, a pesar de las trampas", aseguró Muñoz Ledo.

En entrevista luego de conocer el resultado del sondeo para elegir al sucesor de Ramírez Cuéllar, el diputado federal acusó que le robaron la encuesta, hubo fraude y trampas, porque cambiaron la proporción, pero ésta es una victoria moral, electoral y de los derechos ciudadanos, porque ganó contra el dinero.

"Ya ganamos, ya ganamos, eso es un gran placer, estamos arriba todavía, ahí hay trampas, porque cambiaron la proporción en que ganamos, pero verdaderamente es una victoria de la moral, electoral, de los derechos ciudadanos y de la democracia, ganamos contra el dinero", dijo.

Muñoz Ledo dijo que el primer sondeo lo había ganado dos a uno a Mario Delgado y en esta última se presentó una brutal contradicción.

Dijo que este resultado, en el que solamente ganó por unas cuantas décimas a Mario Delgado, va a provocar la ruptura de Morena y van a desviar el curso de la historia con un sexenio corto de Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que su contrincante Mario Delgado ha gastado mil 500 millones de pesos en su campaña y dijo que sólo en la Cámara de Diputados sus compañeros han detectado incautación de bienes de San Lázaro por 500 millones de pesos y dijo que no habrá posibilidad de que queden ilesos ante la justicia.

"Gané cualquiera [encuesta], ya gané las dos previstas, ahora si quieren una tercera encuesta, pues tienen que probar por qué, pero si la hacen se va a ratificar mi triunfo, esas gentes que compran incluso a personas, no solo a los órganos electorales, quieren muchas encuestas, porque en cada una les voy a ganar y quieren más dinero en la otra; yo iré a la encuesta que quieran y en todas les voy a ganar", aunque subrayó que esto es ilegal.

"Ahorita me acaban de avisar, tienen guardados 42 millones, no le sirvieron los espectaculares", dijo Porfirio Muñoz Ledo.