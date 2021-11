Zacatecas, bajo yugo criminal

Zacatecas, Zac.- La violencia que azota a la entidad tras la incursión de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha provocado que cinco municipios se quedaran sin policías y que en tres más los agentes no se presenten a trabajar.

Este jueves fueron encontrados 10 cuerpos en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc; nueve de ellos estaban colgados de un puente vehicular y uno quedó en el piso. Pasadas las 6:00 horas, cuando llegó el reporte ciudadano alertando sobre los asesinatos, los seis policías municipales decidieron no acudir a trabajar, confirmó por su parte el alcalde Francisco Javier Arcos Ruiz.

En entrevista, relató que cuando se le notificó que sus policías no se presentaron a laborar, como autoridad responsable optó por ir al lugar del hallazgo de los cadáveres; incluso, por algunas horas tuvo que patrullar su municipio acompañado por elementos de Protección Civil. Arcos Ruiz precisó que no tenía director de Seguridad Pública, sólo dos comandantes, uno para cada turno. Del total de efectivos, uno ya se dio de baja y los otros cinco pidieron licencia. Por eso, dijo, aún no puede afirmar que han renunciado y debe esperar. En tanto, ya pidió apoyo a las autoridades estatales y federales para las labores de vigilancia en su municipio.

No es el único con esta situación: en Loreto, donde el domingo pasado se encontraron los cuerpos del jefe policiaco Rafael Hernández López y de dos oficiales a su cargo, varios elementos ya no se presentaron a trabajar esta semana. En Villa Hidalgo, varios polícías renunciaron luego de que hombres armados lanzaron amenazas en su contra.

Además, Monte Escobedo, Tepetongo, Apulco, Cañitas de Felipe Pescador y El Salvador oficialmente no tienen policía. Alejandro Arce Pantoja, enlace en materia de seguridad pública de Monte Escobedo con el gobierno estatal, mencionó que tiene 11 meses que se quedaron sin agentes; anteriormente llegaron a tener ocho elementos. Explicó que a principios de año fue asesinado el jefe de la corporación y a eso se sumó que elementos del crimen organizado amenazaron al edil anterior.

El fiscal General de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, reconoció que este año se han incrementado los homicidios de policías, tanto municipales como estatales. En lo que va del año suman 35 elementos caídos, cuyas muertes están relacionadas con el crimen organizado. Esta cifra se multiplicó por siete en comparación con el total registrado en 2017, cuando hubo cinco; en 2018 fueron ocho; en 2019, nueve, y en 2020 hubo 27.