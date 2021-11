Zacatecas debe replantear estrategia abrazos no balazos: Alcalde de Fresnillo

ZACATECAS, Zac., noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- El alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, señaló que para el caso de Zacatecas es necesario replantear toda la estrategia de "abrazos, no balazos", planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que no puede haber un mismo comportamiento para todos los estados.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para W Radio, el alcalde mencionó que tal replanteamiento debe ser integral y no nada más de enviar más elementos. "En el caso de Zacatecas se tendrá que ir analizando, tal cual... por supuesto que es necesario replantear toda la estrategia", señaló tras ser cuestionado por Loret si se debe replantear la estrategia del Presidente "abrazos, no balazos". Saúl Monreal destacó que el problema de la violencia en la entidad no es nuevo pero que se ha agudizado en los últimos días.

"En el caso de Fresnillo, el municipio más grande del estado y donde prácticamente es el paso de la droga, pues es la disputa de los cárteles, por eso se ha agudizado". Consideró que han sido rebasados por la delincuencia y la violencia pero que debería ser la federación y el gobierno del estado los encargados de resolver dicha problemática.

"Es una facultad del gobierno del estado y del gobierno federal. (El trabajo) del municipio, de acuerdo con el artículo 115 constitucional pues es de prevención del delito y ahorita son de alto impacto, son homicidios que le corresponden al estado, a la federación.

"Yo he hecho un llamado enérgico, incluso cuando vino el Presidente hace un año yo fui el primero que le dije 'Señor Presidente ayúdenos porque Fresnillo está viviendo una situación compleja', y hay que reconocerlo que también nos ha estado ayudando pero prácticamente les corresponde a ellos, nosotros estamos haciendo lo nuestro desde el municipio", señaló.

Sobre la reunión del Gabinete de Seguridad, donde se llevará a cabo la presentación del Plan de Apoyo para Zacatecas, Monreal Ávila declaró que hasta el momento no ha sido invitado. "No he tenido alguna invitación. Tengo entendido que a las 6 de la tarde (el Presidente) va a estar en el municipio de Guadalupe y en Zacatecas mañana en la Mañanera, pero no he tenido una invitación de nadie". Pese a lo anterior, el alcalde espera que la visita de López Obrador de muy buenos resultados.

Se reforzará estrategia de seguridad en Zacatecas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el aumento de la violencia en Zacatecas se origina por la disputa entre grupos criminales, por lo que se reforzará la estrategia de seguridad en la entidad. En su conferencia, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal adelantó que se va a reforzar el plan de seguridad y se va a respaldar al gobernador David Monreal Ávila (Morena).

Recordó que este miércoles por la noche, acompañado de todo su Gabinete se presentará el Plan de Apoyo para Zacatecas y este jueves se llevará a cabo la reunión del Gabinete de Seguridad. Zacatecas padece el una creciente ola de violencia en la cual, solo en una semana, han aparecido 17 cuerpos colgados en distintos municipios del Estado.