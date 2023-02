Zambada rechaza haber dado dinero a AMLO para campaña contra Fox

A-AA+

Jesús "Rey" Zambada subió este martes de nuevo al estrado para una jornada intensa de interrogatorio de la defensa, que le preguntó directamente si el cártel de Sinaloa dio dinero al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, para una campaña contra Vicente Fox, a lo que Zambada dijo que no.

La defensa recordó a Zambada que en julio de 2013 declaró haber entregado 7 millones de dólares a Gabriel Regino, quien fuera subsecretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, para entregárselo a López Obrador. "No pude haberlo dicho porque no es verdad".

El abogado Rafael De Castro le insistió si no recordaba que a través de Regino mandó dinero a López Obrador para su campaña.

Zambada dijo recordar que Regino recibió dinero señalando que "según era para una campaña, pero no de López Obrador". Y le reclamó al abogado que lo quisiera forzar a decir algo que no había dicho.

Cabe señalar que durante el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", se dio a conocer un documento de la corte, donde "El Rey" Zambada, que fue un testigo clave, señalaba haber pagado a una persona que trabajó en la fallida campaña presidencial de 2006 (contra Felipe Calderón).

En aquel momento, un vocero de López Obrador declinó comentar, citando que las acusaciones venían de un testigo protegido en un juicio que tenía lugar en otro país.

Ante la insistencia de De Castro, quien dijo que mostraría al testigo sus declaraciones de 2013 para "refrescarle" la memoria, la fiscal Saritha Komatireddy enfureció y comenzó a gritar, hasta que el juez Brian Cogan los llamó a ambos y ya no continuó el interrogatorio sobre el tema.

En cambio, la defensa cuestionó la veracidad de las declaraciones de Zambada, señalando los cambios de cifras de pagos a García Luna y versiones.

"¿Es cierto que usted no tiene nada para corroborar que le pagaba dinero a García Luna?", interrogó la defensa. El "Rey" reconoció que no tenía documentos.

La fiscal reviró: "¿Tiene usted duda de que pagó sobornos a García Luna?". El "Rey" aseguró: "Claro que no, estoy seguro".