Zapatistas inician participación en consulta popular

Con la entrega, hasta este sábado, de las actas de 756 comunidades, parajes y rancherías, de hablantes de lenguas de raíz maya zoque, tojolabal, mame, tzeltal, tzotzil, chol, sobre la consulta popular, los pueblos zapatistas inician este 31 de julio, su participación en la Campaña Nacional Por la Verdad y la Justicia, informó el Subcomandante Galeano.

En un comunicado, el jefe zapatista, afirmó que las 756 comunidades originarias se pronunciaron por "el SÍ "como respuesta a la pregunta de si están o no de acuerdo en que se haga lo necesario para apoyar a que se cumplan los derechos, de las víctimas y sus familiares, de verdad y justicia.

Dijo que la Comisión Sexta Zapatista para la Campaña Nacional Por la Verdad y la Justicia había recibido las 756 actas en los doce Caracoles Zapatistas y sus respectivas Juntas de Buen Gobierno (JBG).

Las actas son de zapatistas, del Congreso Nacional Indígena (CNI) y "partidistas" que se manifestaron en asambleas comunitarias y que son "extemporáneas" es decir, no existen legalmente, precisó.

--INE incumplió y dejó botadas casillas: Comandante Galeano

Galeano señaló que en muchas partes, el Instituto Nacional Electoral (INE), no cumplió con traducir la pregunta a las lenguas de raíz maya, tampoco explicó de qué se trataba y, en varios lugares, sólo "dejó botadas" las casillas, sin explicar a los pobladores para qué son.

Los pueblos zapatistas, aseguró, realizaron el trabajo de explicar la importancia de la participación en la consulta y lo que se preguntaba. Lo hicieron igual con "partidistas" y con el CNI en su lengua materna.

Para nuestra sorpresa, expuso Galeano, algunas comunidades donde son "partidistas" y no hay ningún zapatista, hicieron y realizan sus asambleas; mandaron y lo siguen haciendo sus resultados a las JBG.

"La carencia de progenitores del Estado mexicano y sus instituciones", está siendo subsanada por 'los extemporáneos", quienes se dieron la tarea de traducir en sus lenguas originarias y en explicar la importancia de la consulta popular y lo que se pregunta, manifestó el Subcomandante.

Más aún, enfatizó, no sólo nadie del INE se presentó a explicar, tampoco nadie del "oficialismo" -que se supone es el interesado en la consulta "porque así lo indicó su capataz", se dignó siquiera en tratar de acudir a alguna comunidad.

Lo único que han hecho los funcionarios del "oficialismo", aseveró, "es amenazar a la gente de que, si no va a votar en la consulta, se les va a cortar el apoyo de los programas gubernamentales".

Asimismo, añadió el jefe zapatista, "el oficialismo" está mintiendo porque les dice que sólo vayan y pongan que sí, porque eso es para enjuiciar a los ex presidentes.

Galeano asentó que aunque no existen para el Estado mexicano, las miles de familias indígenas que son "extemporáneas" abrazan así a las miles de familias de víctimas de las decisiones de los distintos niveles de gobierno durante estos años.

Pidió a víctimas, familiares y organizaciones que las apoyan, que acepten "este abrazo de quienes llevan siglos incluyendo los tiempos actuales " como víctimas de decisiones de actores políticos de todos los gobiernos. Les dijo que cuando se tengan los resultados los harán llegar "a quienes luchan por la verdad y justicia para las víctimas y sus familias".