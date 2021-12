Zeta Transportes se deslinda de accidente de migrantes en Chiapas

CHIAPA DE CORZO, Chis., diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- El tráiler que transportaba más de 160 migrantes y que se accidentó el pasado jueves, no pertenece a Zeta Transportes S. A de C. V., ya que más bien pertenece a dos empresas que se encuentran ubicadas en Aguascalientes y Chiapas.

El apoderado legal de Zeta Transportes S. A de C. V., Juan Lorenzo Ponce Mora, salió al paso para deslindar a la empresa transportista con domicilio en Córdoba, Veracruz, de los hechos del pasado jueves donde murieron 55 migrantes y 104 más resultaron heridos.

En un comunicado, Ponce Mora asegura que el tráiler que se accidentó en el municipio de Chiapa de Corzo, "no ha pertenecido a nuestra flotilla vehicular", por lo que abogados de la empresa realizarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía de Chiapas.

Juan Lorenzo Ponce Mora dice estar dispuesto a coadyuvar con las autoridades para la realización de las diligencias inherentes para el esclarecimiento de los hechos.

Y explica que el logo que llevaba el tráiler accidentado no corresponde al que usan, por lo que pide a la sociedad civil y autoridades verificarlo en su página web de Zeta Transportes S. A. de C. V. Agrega que en el caso de las placas del remolque 013 TY8, están a nombre de José Luis Vargas Rivera, con RFC VARL5802055ZA, con sede en Aguascalientes.

Mientras que la placa del tracto camión 44 DWA pertenecen a Autotransportes Río Blanco S. A de C. V., con RFC ARB920117AV0, ubicada en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. "Por lo tanto, está unidad no pertenece y no ha pertenecido a nuestra flotilla", concluye.