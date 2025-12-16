logo pulso
FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

"... Empiezan las posadas...".

Por AFA

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A

Esta posada primera,

anuncia la Navidad.

(También, con seguridad,

anuncia la borrachera).

