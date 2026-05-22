Cuando mayo comienza a despedirse, San Luis Potosí entra en una dinámica en donde el vino se transustancia en conversación, encuentro y cultura. Los próximos 29 y 30 de mayo, el Centro de las Artes de San Luis Potosí volverá a constituirse en la gran casa del vino con la celebración de la 14ª edición del Festival Internacional del Vino de San Luis Potosí, una cita que, con el paso de los años, se ha consolidado como una de las más importantes del país.

Pocas iniciativas gastronómicas y culturales logran mantenerse vivas durante quince años con semejante capacidad de convocatoria. En tiempos donde abundan los proyectos fugaces, este festival ha sabido crecer junto con su público. El aficionado potosino ya no se conforma con beber vino: pregunta, compara, estudia regiones, reconoce varietales y busca nuevas experiencias. Ese crecimiento del consumidor quizá sea el mayor triunfo del festival.

Lo que comenzó hace años como una reunión especializada es hoy una auténtica celebración enológica que reúne más de 500 etiquetas provenientes de distintas regiones del mundo. En esta edición participarán casas de gran interés para el público potosino, entre ellas Ernesto Catena Vineyards, El Enemigo Wines, Freixenet, Barón Balché, Pozo de Luna, Tres Raíces, Monte Xanic, Vinos Don Leo, Casa Madero, L.A. Cetto y El Cielo Valle de Guadalupe, entre muchas otras bodegas que darán vida a degustaciones y catas guiadas.

El vino nunca llega solo. Alrededor de él aparece siempre la mesa. Y ahí el festival ha entendido bien que la gastronomía potosina y los productos artesanales forman parte esencial de la experiencia. La presencia de mezcales locales, queserías, charcutería, cacao, mieles y propuestas gastronómicas regionales convierte el recorrido por los pasillos del festival en un viaje de aromas y sabores que aporta mucho a la copa.

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La robustez de esta edición se complementa con una oferta de destilados artesanales y gastronomía. En la sección de mezcales, destacan firmas potosinas como Júrame, Estación Ipiña, Patatús, El Corral, Imperdonable, Sonoro Rugir, Mezcal Audaz y Mezcal Huerto 57. Para el maridaje, los asistentes podrán degustar propuestas de Quesos Brito, Olio Fino, Animä Cacao, La Tasquita del Jamón, HAM Charcutería, Quesos San Ramón, Biltong, Don Bulmaro y Mieles Godínez. La oferta culinaria estará liderada por restaurantes y bares como Sypreme, Tingo Lilingo, Rincón Huasteco, Tortas Bocatti, Erwin´s Erben, La Gran Vía, Dry Martini, NM Repostería, Empanadas de Papá y Black Ice.

Músicos e intérpretes acompañan las jornadas en las distintas áreas, esto se añade al valor cultural del festival, que suele residir más en el conocimiento técnico compartido por enólogos y sommeliers, además de las exposiciones de arte que forman parte del recinto del Centro de las Artes.

El horario será de 15:00 a 23:00 horas el viernes y de 13:00 a 21:00 horas el sábado. Más allá de las cifras, las etiquetas o las bodegas invitadas, el verdadero valor del festival está en su capacidad para acercar el mundo del vino a nuevos públicos y seguir formando aficionados en una ciudad que, poco a poco, ha aprendido a beberlo con curiosidad y criterio.

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