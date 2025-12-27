Claro, los tiempos de estirpe religiosa y de cambios en el calendario son propicios para recapitular, evaluar y reflexionar. También para plantear promesas, propósitos, predicciones o hasta quinielas. Veamos.

No es fácil evaluar a quienes se oponen al mérito, a la evaluación, la transparencia y las aspiraciones. Quedaría, pues, revisarnos nosotros mismos como país.

Estamos terminando un año difícil, con ganas de festejar algo. Y, oigan, no faltan razones: estamos vivos, en general con salud, e incluso hay ciertos resultados. Es bastante lo que tenemos que agradecer.

Estos años el país ha retrocedido en casi todo, si bien muchos nos hemos defendido y podemos preciarnos de diversos logros... mayores o menores, pero importantes para cada uno de nosotros.

En cuanto a reflexiones, mi amigo Samy me recordó esta semana un valioso texto cuya actualidad se confirma con el infelizmente famoso presidente López Obrador en los inicios de su octavo año de gobierno.

Hace más de dos mil años el gran pensador romano Marco Tulio Cicerón (106 a.C. – 43 a. C.) ya nos advertía que "Nada hay más miserable que una vejez insensata". Y surgen casos en que esto tiene graves consecuencias para muchos.

Miren, en vez de simular que escribe libros, ese presidente continuado tendría que leer y entender textos como De Senectude (Sobre la vejez) de Cicerón. Se enteraría de que su edad debería estar acompañada de sabiduría, no de fobias o resentimientos.

Es así que sigue causando un enorme daño al país con sus tercas consignas y manipulaciones... Su narrativa ideológica continúa dividiendo a la sociedad y oscurece la gestión de quien actúa como encargada de la presidencia.

Ahora su simulación se vuelve una defensa en la vejez, lejos de que utilice la virtud o la experiencia para ayudarse y ayudar a otros a enfrentar tantos problemas. Al alimentar sus agravios imaginarios nos aleja de un mundo mejor y más unido.

Degrada su percepción y distorsiona el pasado para justificar una mentirosa narrativa ideológica. Mantiene sus frases por encima de la verdad y la eficacia, de tal forma que con su abrumadora influencia aún trae grandes perjuicios a la perspectiva de México.

Nada buenas son las expectativas, pues. Pero tampoco son tan definitivas, porque la incertidumbre prevalece.

Incluso es posible que la muerte de este dictadorzuelo no esté muy lejos y, aunque eso podría suponer algunas salidas al drama que enfrentamos, también generaría inestabilidad en el actual gobierno y su partido. En todo caso: para bien y para mal, se irá. ¿Qué va a dejar?

Al mal tiempo buena cara, sí, pero estemos muy atentos. Más vale.

Igual podemos preguntarnos si ese señor ya dejó de ser importante y sería mejor no hablar de él. De hecho, pese a sus obsesiones, nosotros no debemos obsesionarnos con su triste figura. Sea que esté oculto o muerto, no deja de ser un peligro para México.

Inclusive si el caudillo no está tan visible, su mitomanía y fanatismo siguen presentes en muchos de sus alumnos y adeptos. Aún más, podrán remarcar los graves daños.

Hace milenios ya se nos advertía que "la edad no transforma, sólo revela lo que siempre fue". Así, algo que quisiéramos que fuera luminoso, se vuelve más oscuro y destructivo.

Con todo, día tras día millones de mexicanas y mexicanos se levantan temprano a alistar el desayuno, y luego es cosa de cumplir en la escuela o en lo que les permita ganar honestamente el sustento. No hay que perder las esperanzas.

En la columna del próximo sábado voy a tantear algunos vaticinios y propósitos para el "Feliz Año" 2026.

* UNO DE LOS PRINCIPALES legados de López Obrador es el relativo al Crimen Organizado. En el prestigioso Global Organized Crime Index 2025 se nos muestra un alarmante comparativo en el que resaltan los diez peores países:

1. México; 2. Myanmar; 3. Colombia; 4. Irán; 5. Nigeria; 6. Kenia; 7. Brasil; 8. Sudáfrica; 9. Ecuador y 10. Afganistán. Son naciones de Oriente, África y América Latina, con el deshonroso Campeonato Mundial para nuestro país.

Entre los que están menos mal se encuentran estos diez: 133. Dinamarca; 139. Noruega; 140. Canadá; 146. Singapur; 149. Estonia; 151. Japón; 164. Uruguay; 167. Finlandia; 172. Islandia y 191. Mónaco. Resaltan naciones europeas, asiáticas y sólo una latinoamericana.

Al igual que en Salud y tantas otras áreas, esta desgracia no empezó en 2018. Aun así, los problemas de ninguna forma eran tan graves allá en lo que los populistas llaman el período neoliberal.

