8M: no, no llegaron todas...

Veo en la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT 2024) que en México las mujeres dedican 66.8 por ciento de su tiempo total de trabajo a actividades no remuneradas. Por favor dimensionemos el impacto que eso tiene en ellas: casi siete de cada diez minutos u horas de trabajo consagradas a hacer cosas por las cuales no les pagan. Es una barbaridad.

Comparemos con los hombres: ellos dedican sólo 33.2 por ciento de su tiempo total de trabajo a actividades no remuneradas. Así las diferencias.

Esto significa que ellas tienen menos tiempo disponible para, por ejemplo: Formación profesional, desarrollo académico, crecimiento laboral.

La tasa de participación económica de los hombres es del 75%, según el INEGI, mientras que la de las mujeres es de apenas 46%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El monitor Mujeres en la Economía que realiza con 40 indicadores clave el IMCO (Instituto dirigido brillantemente por la compañera de páginas Valeria Moy), nos da más coordenadas elocuentes sobre la desigualdad que padecen ellas:

-Más de la mitad de las mujeres (55%) tiene un empleo informal, con la fragilidad social que eso implica.

-Por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer percibe en promedio 86 pesos. En un país machista como el nuestro el trabajo de las mujeres sigue valiendo menos. "Esta desigualdad refleja factores estructurales como la concentración laboral en ciertos sectores, mayor presencia en la informalidad e interrupciones asociadas con el cuidado", remarca el Instituto.

Inadmisible.

-73% del trabajo no remunerado del país lo realizan mujeres, lo que limita su participación económica, como ya señalé líneas arriba. Las mujeres, reitero, realizan 73% del trabajo del hogar y de cuidados. "En conjunto, el valor económico del trabajo no remunerado equivale a 24% del PIB nacional, y supera el valor de sectores estratégicos como el de la industria manufacturera (20%) y el comercio (19%)", nos explica el documento.

Y si hablamos de posibilidades de ejercer liderazgos, nos vamos nada bien, que digamos, a pesar de los techos de cristal que se han roto. El machismo se retuerce y su patriarcado da coletazos: México alcanzará la paridad en los consejos de administración acaso hasta 2043, de seguir la tendencia actual, nos revela otro estudio del IMCO, Mujeres en las empresas:

-En promedio, las mujeres ocupan 14% de las sillas en los consejos. Máximo dos de cada diez. Una vergüenza. Como si sus liderazgos no hubieran demostrado la misma o mejor eficiencia que los hombres.

-Únicamente el 4% de las mujeres presiden un consejo, proporción que retrocedió por segundo año consecutivo. Sólo 4%. Usted me dirá cómo anda el machismo en las empresas con ese dato. Los señoros no se dejan presidir por una mujer en 96 de cada cien casos.

"México tiene la menor participación de mujeres en consejos de administración de América Latina, según la OCDE. Esto contrasta con la tendencia global, donde la participación de consejeras aumentó de 21% a 32.5% entre 2016 y 2024".

¿Y las direcciones? Las mujeres representan sólo el 3% de las direcciones generales, el 15% de las direcciones financieras y 26% de las direcciones jurídicas. El 64% de las empresas no cuenta con mujeres en las tres direcciones. Unos 97 de cada 100 señoros tampoco permiten que los dirija una mujer.

Es una cosa muy chingona que tengamos una Presidenta, pero no, no llegaron todas. Falta mucho por luchar para que mis nietas tengan un país plenamente igualitario. Por eso las mujeres marchan mañana y nos dejarán el lunes sin ellas, para que entendamos cómo sería todo sin su presencia y su fuerza inaudita.

Que acaben ya las cargas visibles e invisibles para ellas. Ayudemos a ello nosotros, los hombres, empezando por desterrar misoginias lacerantes.

jp.becerra.acosta.m@gmail.com