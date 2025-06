A LIMOSNEAR

A partir de septiembre próximo, una vez que asuman funciones los nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, si el gobernador necesita que se resuelva como él quiera algún asunto en sus salas o en el pleno, va a tener que tocar varias puertas para pedir el favor, sin que tenga la garantía de que todas se abran para escucharlo, sobre todo a partir de ciertas fechas del calendario.

Antes de continuar con el tema, una prevención: hoy por la noche vence el plazo legal para que se las impugnaciones relativas a la reciente elección judicial se presenten ante el Tribunal Estatal Electoral. Escribo la mañana del miércoles, cuando no hay ninguna certeza de cuántas y contra quiénes serán finalmente presentadas. Lo que sí puedo tener por cierto es que habrá como mínimo unas tres y como máximo unas seis, referidas únicamente a la elección de los 15 magistrados y magistradas del STJE.

No hay manera tampoco de saber cuántas procederán e implicarán un cambio en la lista final y definitiva de magistrados(as), teniendo presente que el TEESLP es de primera instancia y todas sus resoluciones son susceptibles de llevarse a una segunda instancia, que en nuestro caso es la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en casos muy particulares se puede ir a un tercer nivel que es la Sala Superior del mismo TEPJF.

Así entonces, dadas las muy altas posibilidades de que al final de cuentas la lista de magistrados definitiva contenga varios nombres diferentes a los que ya dio por ganadores el Ceepac, y desconociendo aún cuántos y quiénes serán los impugnados, es de elemental prudencia no manejar nombres, por lo menos hasta la semana próxima que ya se sepa con certeza a quienes y por qué razones se les impugnó y qué tan sólidas o no son los recursos en su contra.

La ausencia momentánea de nombres no impide analizar y ampliar los comentarios sobre el punto concreto enunciado en el primer párrafo: que para beneficiarse de fallos en el próximo STJE, el gobernador Gallardo Cardona va a tener que pedirles el favor a algunos de sus colaboradores o asociados políticos, sin que pueda tener la certeza absoluta de que se lo van a hacer, menos al ir avanzando el calendario. Me explico.

Conforme se desprende de la lista de triunfadores en las urnas reconocida por el Ceepac, Lupe Uñotas, parece traer la mayor ascendencia -por no decir el control pleno- de unos seis de los nuevos juzgadores, numero insuficiente para tener mayoría en el pleno (deben ser ocho); otros u otras dos están claramente en la esfera de la fiscal Manuelita García Cázares; otras tantas se identifican como “posiciones” del papá y diputado Ricardo Gallardo Juárez, y una más parece haber sido promovida por la libre desde el área de Comunicación Social del Gobierno del Estado. De las cuatro personas juzgadoras restantes, no hay aún claridad suficiente sobre los resortes que los catapultaron, pero si acaso uno admite que fue escuchado personalmente por el Gallardo Cardona. No hay nadie que parezca ser un outsider, desde el momento en que todos los ganadores estaban en los acordeones del gallardismo, pero de lo que no hay constancia es de que el apoyo definitorio se los haya ofrecido personalmente el gobernador y haya sido con él con quien hicieron compromisos de lealtad y sometimiento.

En razón de estos números, según los cuales ningún personaje del gallardismo parece traer por sí solo los votos suficientes para formar mayoría en el pleno, es de donde se desprende con buena lógica que RGC va a necesitar tocar, sea el personalmente o a través de Lupe, tres o cuatro puertas para alcanzar los necesarios.

Y luego tenemos el factor tiempo: en septiembre que asuman sus cargos por once años las nuevas personas juzgadoras, a Gallardo Cardona le quedaran exactamente dos años de gobernador, durante los cuales podrá imponerles su voluntad, directamente o a través de intermediarios, pero sin duda alguna que los litigios verdaderamente trascendentales en los que pueda verse involucrado el mandatario, comenzarán en el famoso séptimo año. En 2028, cuando él ya estará en la banca.

Es decir, si estando en pleno ejercicio del poder necesitará de intermediarios para que le hagan sus gustos en el Supremo Tribunal (y por consecuencia en los juzgados de primera instancia), es fácil imaginar las terribles decepciones que se llevará cuando ni el teléfono le contesten. Comenzando por Lupe.

Circunstancias como ésta son las que ayudan a entender mejor el denuedo con que Gallardo Cardona trabaja para resolver por la vía del nepotismo su sucesión. El problema es que no la tiene nada fácil, y ya no solo por razones externas al clan sino porque también ya hizo sus cuentas Gallardo Juárez y al parecer dice que si de nepotismo se trata, él es mano. ¡Ah caray!

TEXTOS AJENOS

En días recientes he leído algunos textos que me parece deberían ser conocidos por los lectores de esta colaboración. El primero de ellos lo constituye parte de la columna publicada por la académica e investigadora social Viri Ríos el pasado nueve de este mes en el periódico Milenio. El fragmento que me parece que tiene resonancias potosinas dice:

“Con el tiempo, si los perfiles pragmáticos y deshonestos del Partido Verde logran tener éxitos electorales de relevancia, el Verde tendrá incentivos para dejar su alianza con Morena y aglutinar bajo su manto lo que queda del PRI y del PAN.

“Su poder provendrá de su control territorial de movilizadores electorales y su capacidad para lograr acuerdos obscuros que lleven a millones a las urnas. La Política en su versión más indigna”.

Más adelante añade: “Así, el sistema de partidos quedará conformado por Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. El resto de las fuerzas políticas orbitarán alrededor de esta estructura.

“En este escenario, el Verde supondrá un enorme dilema para todos los partidos pues aliarse con él será enormemente tentador. Sin embargo, quien lo haga cometerá un error pues intercambiará victorias electorales cortoplacistas por su viabilidad a largo plazo”.

Y remata, espléndidamente a mi parecer: “Viendo estos escenarios, Morena debe comprender que su apuesta no puede purgar a los políticos más corruptos enviándolos a militar al Verde. La apuesta debe ser destruirlos por completo y desterrarlos de la política. Sólo así se evitará crear un vertedero radioactivo que eventualmente traicione a Morena y termine creando las condiciones para su más contundente derrota. Si alguna fuerza política puede aspirar a una política tan ambiciosa es Morena.

“Que no quede duda: si la vida pública no se transforma y purifica, el principal damnificado será Morena”.

UNA MAS: El 5 del mes en curso, en El Heraldo de México, la columnista Laura Puente publicó su aportación semanal bajo el titulo El “Pollo” Gallardo, un gobernador peligroso para la 4T. Luego de proporcionar algunas cifras para acreditar que el mandatario potosino no está cumpliendo bien sus responsabilidades, apunta:

“Pero la cereza en el pastel del desastre que tiene en casa es su ambición por imponer a su esposa Ruth González como la próxima gobernadora, aun cuando faltan más de dos años para la elección. Para este personaje, la ley contra el nepotismo, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, será letra muerta, por lo que es casi un hecho que el PVEM, de Jorge Emilio González, vaya en solitario, todo por el capricho del gobernador a quien no le importa desafiar cualquier instrucción de Palacio Nacional”.

Agrega: “Para los potosinos hay esperanzas. La ciudadanía está harta de los narcogobiernos y prefiere que Morena y el PVEM rompan para tener alternativas en 2027. La actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, es una carta fuerte de Morena para la gubernatura”.

Concluye: “Las elecciones de 2027 están a la vuelta de la esquina, así que el “Pollo” deberá escuchar y trabajar de la mano del gobierno federal, no vaya a ser que sus sueños acaben tras las rejas, o peor aún, con la torpeza de que sus intereses sigan lastimando el bienestar de la población de San Luis Potosí”.

Dice el lugar común que si algo tiene pico de pato, camina como pato y grazna como pato, a fuerzas es pato. A las líneas anteriores las veo que caminan como mensaje, tienen alas de mensaje y gruñen como mensaje, por lo que sin duda son un mensaje. Y no es difícil deducir de donde viene. No es el primero ni el último. Ya si no quieren entender, es otra cosa.

COMPRIMIDOS

El posicionamiento público del señor arzobispo sobre el show de Marilyn Manson no parece ser muy pertinente, sobre todo por los tiempos que corren, pero la respuesta del gobernador fue verdaderamente desastrosa, burda, tonta. Gallardo Cardona inicia correctamente diciendo que a ese tipo de eventos va quien quiere ir, que a nadie se lleva a fuerza y que además vivimos en un estado laico. Hasta ahí, bien, pero enseguida desbarra lastimosamente. Saca a relucir la Inquisición, fue grosero al decir que la carta ni la pensaba leer y concluyó exhibiendo torpemente su peor talante intimidatorio, al salir con la soberana tontería de anunciar que hablaría con la fiscal general del Estado para que activara los expedientes que tienen que ver con actos delictivos del lado del clero. ¡Amenazó, intimidó al pastor de la grey católica potosina, que cada vez será menos numerosa, pero sigue siendo grande! De no creerse.

No deja de ser impresionante la manera como algunas personas se muerden la lengua, se engañan a sí mismas o consiguen alcanzar cumbres de contradicción. El adalid de la lucha contra la Herencia Maldita tiene como Director General de Financiamiento y Operación en Sifide (el que realmente manda ahí) al abogado Guillermo Camargo Serrano, quien fuera secretario particular de la doctora Mónica Liliana Rangel durante el sexenio de Juan Manuel Carreras. ¿En qué quedamos?

En un edificio del poniente de la ciudad, cercano a la Plaza San Luis, que tengo entendido es propiedad de la familia del exgobernador Marcelo de los Santos Fraga, rentaron espacio para un antro que está de moda pero que ya debería de haber sido clausurado porque sus empleados son abiertamente clasistas, racistas, machistas y mamones. Menciono a Don Marce que cuida mucho de su imagen, porque a las autoridades involucradas las traen bien centaveadas, lo mismo municipales que estatales y en un chico rato hasta federales.

Esto no es otra cosa que güeva mental, pero el caso es que desde hace ya muchos años una de las glorietas más grandes y transitadas de la ciudad permanece sin nombre. Unos se refieren a ella como “la del Real Inn”, otros la llaman “la de la salida a Guadalajara”, y más recientemente como “la de HEB”. ¿De verdad será muy difícil consultar a alguien como la cronista vitalicia de la ciudad y pedirle que sugiera nombres o efemérides? No cuesta nada. Pónganse las pilas entre semana. Digo.

Y no les duele la lengua cuando lo mencionan. Según los funcionarios estatales encargados de su elaboración, el cuarto informe de gobierno será “un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas”. Jajajajajajajajajajajaja.

Hasta el próximo jueves.