Acapulco nuevamente; lección no aprendida

Recordando orgullosamente que la palabra HURACÁN es de origen MAYA, por el dios HURUA-KAN que tiene varias interpretaciones referentes a víbora (Kan en Maya, Can-Cun significa nido de víboras), está siendo utilizada y adoptada por todos los idiomas del mundo, influidos por las noticias que genera principalmente por el aumento de los mismos huracanes en número, así como su intensidad, medida en la velocidad de sus vientos. Casi exactamente un año después de haber escrito en esta columna los devastadores efectos del HURACÁN OTIS en 2023, del cual Acapulco al día de hoy no superaba sus devastadores efectos ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, etc., llega el HURACÁN JOHN con devastadores efectos sobre la misma población de ACAPULCO. Será que en nuestra corta memoria de HOMO SAPIENS, especialmente de la subespecie MEXICANUS, no aprendemos de los sucesos anteriores y no atendemos sus causas originales y sólo nos lamentamos de sus efectos y nos compadecemos de nosotros mismos y en el mejor de los casos cooperamos mandando dinero, alimentos o botellas de agua para los cientos de miles de damnificados. Echamos la culpa total a nuestros gobernantes, que sí tienen un gran grado de culpabilidad, pero otra buena parte es de todos y cada uno de nosotros, seamos víctimas directas o no. También ya se nos olvidó el huracán Gilberto en Cancún, Tamaulipas y Monterrey en el año 1988; los temblores en México en 1985 y en 2017, y demás sucesos naturales y otros no tanto que están sucediendo en estos últimos años.

El costo económico de Otis en Acapulco el año de 2023 fue de 15,000 millones de dólares; para darnos idea, el presupuesto anual del estado de GUERRERO ESTE AÑO ES DE 4,000 MILLONES DE DÓLARES; es decir, ese huracán costó el año pasado casi 4 veces el presupuesto de todo el estado de Guerrero en un año. Pronto sabremos el costo de este HURACÁN JOHN en 2024. Si no empezamos a atender las causas y esto se repite anualmente, seguro llegará un momento en que el estado de Guerrero muy pronto será un estado ECONÓMICAMENTE FALLIDO POR CAUSAS ECOLÓGICAS.

Dice el dicho: “Mal de muchos, consuelo de tontos”, pues no somos los únicos, ya que nuestros primos y socios del norte (EU) sufren y olvidan también, como es el caso de FLORIDA con los SUPERHURACANES KATRINA en 2005, IRMA en 2017 y ahora en este momento MILTON en 2024 con sus devastadores efectos ECOLÓGICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES etc. También en Houston, Texas en el año 2005 el Huracán HARVEY causó 68 muertes y daños por más de 125,000 millones de dólares, esto es 8 veces más que nuestro HURACÁN OTIS de 2023.

Las causas son múltiples y variadas tanto en la generación de los SUPER-HURACANES como en los efectos de los mismos, ya que los huracanes siempre han existido, pero la diferencia hoy es que han aumentado en frecuencia y en intensidad debido al CAMBIO CLIMÁTICO provocado por todos nosotros a nivel mundial, por nuestro excesivo consumismo y falta de ética y respeto por la naturaleza. En cuanto a los efectos principalmente por las lluvias y los vientos que conforman el HURACÁN, los efectos del viento sobre estructuras son momentáneos al instante de la llegada del huracán, pero los EFECTOS DE LA LLUVIA son los más devastadores y más ANTROPOGÉNICOS, ya que en ello influye la URBANIZACIÓN de las ciudades que altera el curso de arroyos y ríos, además de aumentar los caudales en estas extinciones de ríos. Pero la principal causa de esos efectos de inundaciones es la DEFORESTACIÓN, ya que es en áreas muy grandes y la falta de árboles y sus raíces permite que el agua corra a mayor velocidad, concentrando grandes flujos de tierra y lodo producto de la EROSIÓN, que ahora tienen ahogado en lodo al sistema de agua de Acapulco. O sea, en una de las paradojas ecológicas actuales, EL EXCESO DE AGUA LOS DEJÓ SIN AGUA. Pues como vemos, cada día nos complicamos solos más la existencia por no vivir en armonía con el COSMOS-NATURALEZA, y vamos muy tarde modificando nuestro estilo de vida, así que lo más probable es que en 2025, entre septiembre y octubre, digamos: “ACUÉRDATE DE ACAPULCO” y casi repitamos por TERCERA vez este artículo.