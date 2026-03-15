Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, dice el poema de Machado musicalizado por Serrat. Hasta la ciruela pasa, dice el refrán popular. ¿Cuánto ha pasado esta semana que merezca poner el foco en ese hecho o en esas palabras? Demasiado, sí, pero no se puede priorizar sin dejar de lado algo que también es importante a su manera.

Hace quince días no se había confirmado de parte de Irán la muerte de su líder supremo. Murió en un ataque con misiles, igual que luego pasó con su sucesor. Hace una semana varios medios hicieron eco de la posible hospitalización del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Nunca se confirmó oficialmente. La reaparición del presidente israelí Benjamín Netanyahu después de 10 días de bombardeos iraníes (en un video que parece hecho con inteligencia artificial) también da en qué pensar.

La época actual, en la que muchos creen que algo es "porque yo lo digo" o "porque yo lo creo", entraña muchos problemas de legibilidad. La historia es lo contrario de lo que nos quieren hacer creer y por eso hay que dudar.

Luego de una respuesta bélica que no esperaba al atacar a Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se la ha pasado repartiendo culpas sobre qué lo llevó a ordenar el ataque en el que uno de los objetivos era una escuela. El cierre del estrecho de Ormuz, por el que navega 33 % del petróleo, ha ocasionado una decepción en los estadunidenses, que al parecer ya están en pláticas con Rusia para abastecerse del líquido que algunos hace años aseguraban que para estas fechas estaría obsoleto. Pero Trump dice que ya han ganado la guerra y dijo que él y su yerno, Jared Kushner, "presintieron que Irán iba a atacar primero".

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Así vamos, rehenes de presentimientos y "rencores vivos" (Juan Rulfo dixit). El financiamiento a regímenes aliados o a supuestas revoluciones ha sido parte de la política exterior de Estados Unidos a través de la Compañía y el Buró.

Estados Unidos e Israel acusan de fanatismo a Irán, mientras Netanyahu —en el (sospechoso) video de su reaparición— hace declaraciones como la siguiente: "Todos reconocemos el hecho de que alcanzaremos el reino de los cielos. Lograremos el regreso del mesías, con esta operación en Irán nos hemos vuelto más fuertes que nunca". A Trump su equipo le impone las manos mientras oran por su triunfo en esta guerra, mientras el papa Leon XIV critica esa "bendición evangélica" en la Oficina Oval: "La guerra no es santa; solo la paz es santa, porque es voluntad de Dios".

A los soldados estadunidenses se les dice que la guerra se equipara a las nuevas Cruzadas, al Armagedón: "Nuestro comandante del ejército de EEUU dijo que la guerra en Irán es un plan divino de Dios y citó versículos del Apocalipsis sobre el Armagedón y el regreso de Jesucristo. Dijo que Trump ha sido ungido para provocar el Armagedón y lograr su regreso".

Acá, más cerca, la identidad católica de San Luis Potosí se desató luego de las manifestaciones del 8M. Hubo fuego y la rotura de una cruz que en el exterior del templo de La Compañía simbolizaba la historia de la fundación y evangelización de la ciudad. No era la original, que fue destruida hace mucho tiempo, pero igual tenía su historia. Luego de la marcha del domingo el párroco de La Compañía, Jorge Aurelio Ramírez, decidió sacar las bancas y dar misa en plena Plaza de los Fundadores, en "desagravio" por los daños y por la actitud de quienes destruyeron la cruz de adoquín, conocida como "la Cruz de Maltos". "Es una profanación; nos duele que un recinto que es refugio para muchas mujeres haya sido lastimado de esta manera", dijo el padre Jorge (muy buen amigo mío, por cierto) a la prensa.

Otra "profanación" se dio en Nayarit, donde el gobernador decidió retirar la estatua de bronce conocida como la Hermana Agua, inspirada en un poema de Amado Nervo, "a petición de grupos de mujeres" y "para defender los valores". La escultura de una mujer desnuda, ubicada en la Glorieta de la Mujer "será sustituida por la escultura de una familia wixárika".

Murió esta semana el filósofo alemán Jürgen Habermas, quien nos enseñó algo importante: «(1) Todos deben ser capaces de compartir su comprensión del mundo y asegurar que estas perspectivas sean comprendidas. (2) Todos deben estar de acuerdo en que los participantes tienen derecho a expresar sus perspectivas individuales. (3) Todos deben comprender que no hay garantía de que cada enunciado se realice con total sinceridad. (4) El contenido de lo que se comunica debe ser significativo».

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Correo: debajodelagua@gmail.com