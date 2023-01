Agüero de inseguridad 2023

“Los tiempos de los gobiernos

son muy cortos y los de la delincuencia largos y azarosos”.

Álvaro Uribe Vélez.

Sí la estrategia que se plantea contra la inseguridad y la violencia no se sigue al pie de la letra o simplemente es letra muerta, es un documento que dormirá el sueño de los justos y que servirá exclusivamente en el futuro para análisis y lectura académica, en el mejor de los casos. Los que lo sustentaron y suscribieron al parecer solo tuvieron “buenos deseos” contra la inseguridad y la violencia, y ahí se quedaron, en buenos deseos.

Se dijo que adoptarían para una construcción de la “paz”, modelos de Justicia Transicional. Que en términos internacionales es la que se refiere a como las sociedades tienen una respuesta a toda una herencia de violaciones masivas e indignantes de los Derechos Humanos. En resumen, se entrelazan el Derecho, la Política y las Ciencias Sociales por el bien de las víctimas, para acceder a la verdad y la no repetición de violaciones graves a los Derechos Humanos.

Pretendían proteger los derechos de las víctimas, posibilitar un desarme, entrega de infractores para reducirles las penas y amnistías, siempre y cuando toda la sociedad mexicana victimizada en su conjunto les otorgará el perdón.

Se habló de un gran proceso de desarme general en todo México, una desmovilización y reinsertar a los “malos”, siempre y cuando existiera un reconocimiento de arrepentimiento y reparación del daño. Para rematar, querían revisar todos los expedientes de los acusados y sentenciados para ver la posibilidad de amnistía o indulto, pero tenían que comprometerse a: Decir la verdad de sus fechorías, tendrían justicia, reparación de los desgracias causadas y garantía de NO repetición de maldades en contra de la población.

Pues, a cuatro años del gobierno federal según datos del SNSP al mes de noviembre del año 2022, se habían denunciado: 7 millones 932 mil 937 delitos del fuero común, sumando los delitos federales 8 millones 416 mil 303 delitos más 110 mil 711 homicidios y 3 mil 727 feminicidios.

No obstante, se continúa denunciando solo el 10% de los delitos, en más del 93% de los delitos no hubo denuncia, o peor, no se inició una carpeta de investigación.

Consideraron que es lo mismo, seguridad pública que seguridad nacional. Pensaron a la Seguridad Nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, así, en su imaginario querían construir las bases para la creación de un documento único de identificación nacional biometrizado DUINB, para fortalecer y mantener la “Seguridad Interior” del país y garantizar la defensa exterior de México. De la mano de una –cultura- de Seguridad Nacional postulado por el Gobierno de México, para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema.

De esa manera repensaban en las “seguridades”, reorientando la labor de las fuerzas armadas ya que las fuerzas públicas civiles se encontraban incapacitadas para cumplir con “esas” tareas. Y a nivel federal ante la carencia de una institución policial profesional (Policía Federal), capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia, “fundaron” una Guardia Nacional que la sustituyera y que se seguiría utilizando a las instituciones castrenses.

TAPANCO: Hoy por hoy, en términos abstractos, el peso de la inseguridad y la violencia se encuentra en las espaldas de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, que serán el instrumento primordial del ejecutivo federal para la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país.

CONTINUARA…

