Algunas notas pertinentes sobre México “hoy”

No soplan buenos vientos sobre nuestro país. Los expertos en finanzas aseguran que el dinero para seguir ayudando a personas mayores pronto se terminará al igual que las aportaciones para los jóvenes estudiantes. Es un error garrafal “becar” a los sexagenarios cuya economía no requiera el aporte gubernamental para vivir sin lastres económicos. El gobierno de Sheinbaum debería investigar a ese subgrupo, estudiar dónde viven, cuánto pagan de renta, el modelo de sus automóviles, si viajan al extranjero, si cuentan con personal doméstico, si se atienden en el IMSS (no)bienestar y un largo etcétera. No es ético pagar a quien no lo necesita. Es obligatorio ayudar a los jóvenes estudiantes. Basta recordar la inversión realizada, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, para favorecer la educación de la población de los denominados Tigres del Pacífico: destinaron cerca del 3% del PIB para consolidar la educación. ¿Qué hacen al respecto los morenistas?

Dentro de los valores más apreciados para la ciudadanía de cualquier país destaca, entre otros, la seguridad. Muchos habitantes de pequeñas o medianas ciudades europeas, no se percatan de los alcances de la inseguridad pues tienen el privilegio de enterarse de ella solo a través de los rotativos. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, es una organización mexicana de la sociedad civil constituida en 2002, cuyas metas fundamentales son reducir la violencia y realizar acciones encaminadas a buscar la paz pública. Recientemente informó que de las 50 ciudades más peligrosas del mundo 20 se localizan en México. Además, siete se encuentran entre los primeros 10 lugares del listado. Dichas conclusiones se obtienen al sumar los homicidios dolosos en relación al tamaño de la población. Simples reglas numéricas: número de asesinatos divididos entre la población total. Gran catástrofe la nuestra e inmenso fracaso de la mezcla partidista cuyo resultado es Morena. Puerto Príncipe en Haití ocupa el primer lugar. Le siguen Colima, Acapulco, Manzanillo, Ciudad Obregón y Tijuana. Celaya y Zamora ocupan los lugares ocho y nueve.

Buena parte de la geografía mexicana se encuentra representada en el listado previo. Grave tragedia la de los morenistas: en el mundo se nos conoce, inter alia, por dicha tragedia. Urge la respuesta de la Presidenta. Aunque sí figura como una de las urbes más peligrosas, enfoque diferente merece Culiacán, capital de Sinaloa, cuyo gobernador, Rubén Rocha, sigue contando con el apoyo de Sheinbaum. En otro artículo pregunté: ¿cuántos muertos más necesita Claudia para encarcelar al gobernador de AMLO y de ella misma? Culiacán se encuentra amenazada por doquier: los negocios cierran temprano, los asesinatos, incluyendo los de menores de edad, son cotidianos y, algunos —¿muchos?— culiches han abandonado la ciudad y migrado por temor.

En el México de hoy, como reza el título de mi texto, Morena admite todo y de todo. De hecho, es un partido creado de las cenizas de otros grupos. El mismo López Obrador fue un priista consumado. Muchos nos preguntamos las (sus) sinrazones por las cuales no encarceló a Enrique Peña Nieto.

La nueva nauseabunda adquisición de Morena es la familia Yunes. Borrar la realidad no es ético: ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que Yunes padre y AMLO presidente se agredieron y acusaron mutuamente por un sinfín de tropelías? No mucho: Yunes era gobernador de Veracruz y Andrés Manuel presidente, esto es entre 2016 y 2018.

¿Qué harán Sheinbaum y los morenistas con el arribo de los Yunes? En el gobierno actual todo cabe donde no debe caber.

(Médico y escritor)