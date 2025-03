Como la pandemia, que comentamos la semana pasada, hay muchos hechos y personas que debemos rescatar del olvido.

El 27 de febrero se dio a conocer la muerte del actor Gene Hackman, de 95 años, a quien muchos recordamos como “el original” Lex Luthor a finales de la década de 1970. Si bien se le dio un toque cómico al archienemigo de Superman, Gene fue famoso por papeles muy diversos, como los de Le cage of foulles, The French Connection, Unforgiven, Bonnie and Clyde, Never Sang for My Father y Mississippi en llamas. En su casa de Nuevo México también encontraron muertos a su esposa Betsy Arakawa, de 65 años, y uno de sus perros. Tras la investigación, la policía determinó que la esposa murió el 11 de febrero por una infección de hantavirus (transmitida por las ratas) y el actor falleció el 18 de febrero, quizá “no totalmente consciente debido a su avanzado alzhéimer”.

“’Fue amado y admirado por millones de personas en todo el mundo por su brillante carrera como actor, pero para nosotros siempre fue solo papá y abuelo. Lo extrañaremos mucho y estamos devastados por la pérdida’, expresaron Elizabeth, Leslie y Annie Hackman, hijas del primer matrimonio del actor, en un mensaje enviado a la BBC”.

Se extrañará, pero tenían días de no saber de él. ¿Cuántos adultos mayores están en esa situación de vulnerabilidad por vivir solos y que nadie les dé una vuelta o al menos les llame? Ya no digamos adultos mayores, cualquier persona que viva sola. La labor de “cuidar” recae mayormente en las mujeres, por ‘tradición’, pero el cuidado de niños, adultos mayores y en general personas con vulnerabilidades es una responsabilidad que no se aquilata como debería.

¿Cómo y cuánto nos acordamos de algunas personas?

En la ceremonia de los Oscar, con todo lo politizada y comercial que es, en la sección In memoriam, dedicada a quienes fallecieron en el año anterior, se olvidaron de incluir a nuestra compatriota Silvia Pinal, que también votaba en los “premios de la Academia”. “Olvidaron” también a Olivia Hussey (Julieta y la Virgen María), Alain Delon (El gatopardo), Shannon Doherty (Embrujadas) y Tony Todd (Candyman), entre otros.

Si bien según los datos oficiales han bajado los feminicidios, han aumentado los homicidios dolosos no clasificados como tales. En SLP, 68.6 % de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, y esta ocupa 40 % de la incidencia delictiva. Las denuncias de acoso colocan a San Luis Potosí en el decimo lugar nacional (mil 286 casos, 458 por cada millón de habitantes, según el INEGI.

Ayer, en pleno Día Internacional de la Mujer, acribillaron a una mujer en la carretera de San Luis Potosí a Zacatecas, a la altura de Ahualulco. Y ayer varios medios informaron que solo en el Hospital del Niño y la Mujer se proporciona el servicio de aborto seguro.

La visita de diputados al Centro Penitenciario Único Femenil de Xolol, en la Huasteca potosina, se canceló porque varios de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado no llegaron a la cita. Así nomás.

En Teuchitlán, Jalisco encontraron (quién, sino madres buscadoras) tres hornos clandestinos, 400 pares de zapatos y restos óseos de al menos unas 200 personas. Antes nos asustaban con la leyenda de escuelas construidas sobre cementerios. Hoy los cementerios están por todos lados.

No olvidemos los incendios, que se multiplican en temporada de calor (había uno ayer en Villa de Zaragoza). Y me refiero a causas y efectos. Ya van dos veces que ‘se incendia’ una tarimera en la carretera a Matehuala, y apenas andan viendo si investigan. Igualito pasó en Televisora Potosina, donde hubo fuegos hasta que acabaron con buena parte de la memoria audiovisual y con la huelga de sus trabajadores. Y en la sierra de San Miguelito, Área Natural Protegida, para beneplácito de los fraccionadores. Nadie sabe, nadie supo. Sobre los efectos, ya habíamos comentado: la calidad del aire en SLP va de mala a muy mala, y no hay autoridad que haga algo para remediarla.

Hay de olvidos a olvidos. No es lo mismo dónde dejamos las llaves que en qué sistema vivimos. La memoria necesita ejercitarse, investigar, soñar, provocar la creación de nuevos recuerdos para crear vida y arte.

