Arancelazo

El presidente Trump ha dejado ya las amenazas y ha pasado a los golpes. Unos días después de regresar a la Casa Blanca se ha lanzado, no en contra de sus enemigos, sino contra sus principales socios y vecinos con medidas de una hostilidad injustificable. Canadá y México reciben trato de enemigos. El vecino del norte y el del sur son, sin duda los principales afectados por la embestida proteccionista. Los primeros en la lista de venganzas de presidente Trump. Para dar muestra de poder, para cumplir su oferta de campaña, para complacer a su base electoral Donald Trump ha decidido lanzar las bombas económicas. El presidente es claro en su motivación: no lo mueve el desequilibrio en el intercambio sino lo que él define como una emergencia de seguridad. La fundamentación de aranceles contra sus vecinos es abiertamente bélica. La imposición del castigo se basa en poderes extraordinarios concedidos a los presidentes para combatir a sus rivales en una emergencia. Así debe entenderse la decisión de Trump: como una declaración de guerra comercial.

El impacto de las medidas que acaba de anunciar la Casa Blanca será brutal en la economía mexicana. No tiene sentido tratar de azucararlas. Las consecuencias pueden ser devastadoras para una economía que no crece. No hay Plan Zeta que pudiera suavizar el trancazo. Nuestro principal motor trabajará con un freno que le ha sido impuesto desde fuera. Una economía estancada recibe ahora un golpe terrible e indiscriminado. La plataforma norteamericana que ha sido la chispa de su dinamismo vive el peor momento de su historia. No es solamente el anuncio de los aranceles sino la incertidumbre y la desconfianza que se han impuesto. El socio mayor de este espacio trinacional no ve en la alianza con sus vecinos un consorcio útil para encarar el futuro.

El comunicado de la Casa Blanca en el que se anuncia la imposición de aranceles a Canadá y a México es agresivo, pero mantiene en la indefinición asuntos cruciales. No se establece con claridad a qué importaciones se aplicarán los aranceles o si se trata de un impuesto generalizado. No se define tampoco el momento en que empezará su vigencia ni, por supuesto, su duración. El golpe está dado pero su alcance es todavía impreciso. Lo que resalta es el convencimiento de la administración Trump de que los aranceles son instrumentos eficaces de coacción económica.

La Casa Blanca no solamente insiste en que México no está haciendo lo necesario para combatir el tráfico de drogas y que es incapaz de detener la “invasión” de migrantes. Lo que hace en el comunicado es anular la autoridad de su interlocutor. De acuerdo a la declaración del 1º de febrero, el gobierno mexicano tiene una alianza inaceptable con las organizaciones criminales. El gobierno mexicano, dice el documento oficial, ha permitido refugios para los narcotraficantes en donde, bajo protección oficial, fabrican y transportan drogas hacia los Estados Unidos. Para la Casa Blanca el gobierno de México está al servicio del crimen. Desde hace tiempo se escucha en ciertos medios y en algunos espacios del congreso norteamericano la acusación de que México tiene un narcogobierno. Marco Rubio, el secretario de Estado del nuevo gobierno llegó a decir en su comparecencia de confirmación ante el Senado que el crimen organizado tiene control operativo sobre vastos espacios del territorio mexicano. No habíamos leído en un documento oficial de la Casa Blanca una incriminación de este tipo.

La descripción de México como un Estado fallido y de su gobierno como un aliado del narcotráfico empieza a ser moneda corriente en el discurso del gobierno norteamericano. No es el lenguaje de algunos legisladores extremistas sino las categorías que emplea la propia Casa Blanca al señalar el descontrol territorial y la alianza entre el crimen organizado y el poder político. El arancelazo no solamente puede noquear la economía mexicana y sumirnos en la recesión. El golpe de los aranceles es el primer aviso del cuestionamiento de la legitimidad y la eficacia del poder en México que viene desde la oficina presidencial de los Estados Unidos. La denuncia del gobierno mexicano como un aliado de los criminales que les brinda protección y les entrega el control de porciones del territorio tiene el sello de la Casa Blanca.