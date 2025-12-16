Aranceles a China y pago de agua a E.U.A.

Bondad "cualidad de ser bueno".

Es hacer el bien... incluso cuando nadie lo nota. No nace de la recompensa, sino de la convicción. Es una fuerza tranquila: de dar sin esperar...y ayudar sin exhibirse.

El Gobierno Federal implementa un nuevo paquete de gravámenes (impuestos) a los productos chinos que importamos, esto, debido al fuerte impacto negativo que están dando a la economía mexicana, ya que prácticamente inundan de sus productos muchos renglones en nuestro país, y como ejemplo, tenemos el zapato, ya que el producto chino entraba a México bajo un esquema que permitía que nuestro país terminara este bien y la realidad es que solamente se ensamblaba y al salir al mercado su precio de venta era muy por debajo del nacional. Esta práctica le costó a México 150 mil empleos en pequeños y medianos fabricantes. Con esta experiencia el nuevo arancel va dirigido a 1,463 productos que pagarán un impuesto extra entre el 20 % y el 35 %. Esto impacta a US $ 51,910 millones de dólares (8.3 % de las compras del país). Los afectados son 17 sectores clave. Desde un automóvil nuevo, ropa y zapatos, plásticos, electrodomésticos, acero, juguetes y muebles.

El mercadeo internacional está cambiando constantemente, ya que las condiciones económicas se combinan en muchas ocasiones con políticas gubernamentales. La prueba está en las nuevas condiciones que marca EU a China y de las cuales debemos tomar algunas para protección de nuestras importaciones y nuestros empleos. Junto con ello se ha presentado un fenómeno comercial en México, donde se da la apertura en pocos meses de cientos de comercios de capital chino donde se comercializan miles de productos hechos en ese país, éstos, con precios muy por debajo de los conocidos en el resto del comercio mexicano, lo que hace obvio que esta nación asiática está enviando productos con política dumping, posiblemente subsidiados por su gobierno.

AGUA-México llevó a cabo un Tratado de Aguas en 1944, donde nuestro país está obligado a entregar a EU 2 mil 158 millones de m3 de agua en un período de 5 años, o 431 millones de m3 de agua cada año, de los escurrimientos que llegan al Río Bravo. México se queda con 2/3 partes y EU con 1/3. Además, nuestro país recibe 1.8 mil millones de m3 de agua del Río Colorado. El problema es que México entregó menos agua de lo establecido en dicho tratado ya que solo se pudo cumplir la cuota en el ciclo 2024-2025, esto debido a los años de sequía que se tuvieron en esa zona. En el último acuerdo binacional, México se comprometió a liberar 249 millones de m3 de agua y las entregas de este bien dieron inicio el pasado 15 de diciembre de este año, continuando este programa durante el mes de enero del 2026. El presidente EU Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 5 % a productos mexicanos si México no llega a cumplir con la entrega de agua exigida bajo el tratado. Parece ser que la economía del país no está caminando como lo deseamos y lo requerimos. Un nuevo arancel del 5 % a todo lo que exportamos a la Unión Americana es algo que sí lesionaría a nuestra economía.

P.D. LEALTAD "COMPROMISO INQUEBRANTABLE CON LA VERDAD Y EL DEBER". LA LEALTAD NO SE DICE, SE DEMUESTRA. NO DEPENDE DE LAS CIRCUNSTANCIAS, SINO DEL CARÁCTER. NO SE ROMPE POR CONVENIENCIA, PORQUE QUIÉN LA TRAICIONA NUNCA LA TUVO. NO ES UN CONTRATO QUE SE NEGOCÍA, SINO UN PRINCIPIO QUE SE HONRA.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO

Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! DICIEMBRE DEL 2025.