Aranceles van y aranceles vienen

Con dos dedos rompes una espiga

de trigo. Con cuatro dedos, rompes diez espigas, y cincuenta espigas juntas, no las rompes. Ésta, es la fortaleza de la unidad.

A partir del día 20 de enero pasado, toma posesión por segunda ocasión en la presidencia de EU Donald Trump y con ello dio inicio un cambio brusco a la política económica de esa nación, en especial en su comercio exterior, ya que se empieza a dar una gran variedad de nuevos aranceles (impuestos a las importaciones) a casi todos los bienes que compran al exterior, esta política apoyada en cifras del 2024, cuando este país importó poco más de $ 3 Billones de dólares y sólo exportó $ 2.2 Billones de dólares, con lo que su balanza comercial fue deficitaria, al igual que durante los últimos 20 años. Los países con los que dio inicio este nuevo modelo económico fue con sus vecinos Canadá y México y con ello, un gravamen del 25 % a vehículos y autopartes. Continuó con China a donde se enfocó inicialmente al acero y aluminio con un 50 % y como respuesta, este país asiático (segunda economía mundial) también formuló un programa de impuestos a todas las compras a EU, causando de inmediato una respuesta mutua de gravámenes que llegaron al 225 %. Toda esta guerra de números quedó pendiente de llevarse a cabo. Su gran aliado de siempre, la Unión Europea también sufrió de este ataque de sobre impuestos con un 25 y 30 %.

Estas medidas de sobre aranceles, también han traído un efecto negativo a EU y como respuesta se ha dado el encarecimiento de muchos productos y altibajos bruscos en las bolsas de valores debido a la incertidumbre de la economía. El tratado económico más importante del mundo es el T-MEC, conformado por Canadá, Estados Unidos y México, y este tiene que ajustarse, modificarse o adecuarse a las nuevas condiciones a partir del año 2026, sin embargo, todo parece indicar que la directriz de este nuevo tratado lo quiere marcar EU. El más reciente anuncio de EU es un arancel del 30 % a México y 35 % a Canadá. Según analistas en ese tema, la intención es presionar para el próximo acuerdo y tener el control fronterizo de ambas naciones. La Unión Americana incluye en este nuevo acuerdo lo referente al contrabando de fentanilo y la migración, haciendo que los porcentajes de los aranceles dependan de los resultados que se obtengan en el combate exitoso o erróneo en estos dos temas a favor de EU.

Para dar a conocer los nuevos aranceles a diversos países, EU envió misivas a Brasil, Canadá, La Unión Europea y México, señalando problemas específicos con cada país y su presión para solucionarlos. Trump señala como fecha para esto el 1º de agosto próximo con la intención de lograr las llamadas “tasas recíprocas”. Esta política también incluye a países afines a su política, como Corea del Sur y Japón con un arancel inicial del 10 %. El comentario del gobierno norteamericano es que estos aranceles podrán modificarse “al alza o a la baja”, dependiendo de sus relaciones políticas entre ambos.

De última hora se ratifica el impuesto del 50 % al acero y aluminio a todos los países, sin embargo, a partir del 1º de agosto podrá haber un ajuste del 25 al 30 % en autos y autopartes. Dentro de todo esto se señala un trato preferencial con la India (quinta economía mundial) para reducir sus aranceles por debajo del 20 %, al igual que Inglaterra. El día 14 de julio pasado el tomate mexicano que ingrese a EU pagará un impuesto del 20.91 % y para cerrar estos movimientos, el presidente señaló enfáticamente que quien no quiera pagar estos aranceles, entonces traslade sus fábricas a Estados Unidos, y así no los pagará. No cabe duda, nueva política económica fuerte para negociar y en el inter, la economía camina en la incertidumbre.

P.D. La templanza: no es abstenerse, sino saber cuándo es suficiente. En un mundo que impulsa los excesos, la templanza es el arte de no dejarse dominar por los deseos. Quien la practica no se priva, pero tampoco se pierde en los excesos. Es la verdadera libertad: la de ser dueño de uno mismo.

