Ayuso y el mestizaje

"Venimos a defender

la hispanidad que es

una forma [de ser] alegre, mestiza,

y sobre todo una forma de estar y ver la vida".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Isabel Díaz Ayuso

Inicialmente se programó una misa en catedral para celebrar la evangelización y el mestizaje de México con la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Era un acto, dijo la arquidiócesis, para "reconocer el mestizaje como una realidad viva que ha dado forma a México en su cultura, su dimensión humana y su riqueza espiritual". Sin embargo, muchos lo describieron como un homenaje a Hernán Cortés y pronto empezaron las presiones.

El acto se trasladó al Frontón México, donde se escenifica la obra Malinche, una exaltación del mestizaje escrita y producida por Nacho Cano, el exintegrante de Mecano. "El mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría -dijo allí Díaz Ayuso--. Ante los discursos del odio que dividen, los que vemos la vida en torno a estas alianzas tenemos que buscar las maneras de hablar en libertad. Que nunca la libertad pida perdón por ser libertad". Por la noche Morena en la Ciudad de México rechazó la presencia de Díaz Ayuso porque "representa una agenda contraria a nuestros pueblos originarios que atenta contra sus derechos humanos que son el corazón y la resistencia de nuestra cultura".

El rechazo de estos políticos al mestizaje es absurdo: el 93 por ciento de la población mexicana es mestiza. Es cierto que hay grupos de pureza étnica, la mayoría indígenas, y algunos criollos, como el de la presidenta Sheinbaum que desciende de judíos europeos, pero la enorme mayoría de los mexicanos somos mestizos.

Solo la ignorancia histórica explica que López Obrador haya exigido una disculpa a la corona española por la conquista previa a la existencia de México o España. ¿A quién habría que pedir la disculpa? ¿Al 93 por ciento mestizo de la población mexicana? Los españoles en España no descienden de quienes participaron en la conquista. La semilla de los conquistadores se quedó aquí y formó al actual pueblo mexicano. O quizá la exigencia debería dirigirse a los tlaxcaltecas, cuyos fieros guerreros fueron quienes realmente derrotaron a sus opresores mexicas.

No hay razón para disculparse del mestizaje. La mezcla genética es fuente de fortaleza. La pureza étnica que exaltaban los fascistas solo debilita a una nación. Malintzin y Hernán Cortés son símbolos del inicio del mestizaje, los verdaderos padres de la nación mexicana. De hecho, España, con milenios de conquistas por iberos, celtas, visigodos, romanos y moros, por no hablar de los migrantes de hoy, es un colorido prisma de mestizaje.

Ayer en la Universidad de la Libertad Díaz Ayuso declaró: "Del socialismo se sale". La gente se cansa del "agravio del colectivismo", de quienes piensan "que la persona no importa", de los que consideran que debemos enfrentarnos en "una lucha de clases". Rechazó a los políticos que quieren "multiplicar la pobreza" porque si la gente "deja de ser pobre. dejan de votarnos". A ellos "yo los llamo los tristes porque necesitan que todo el mundo esté triste". Sin embargo, "los mexicanos y los españoles" somos naturalmente alegres, liberales, "los últimos en salir de un restaurante". Díaz Ayuso animó "a los jóvenes a ser protagonistas de la película de su vida. Las ganas son lo más liberal que existe, porque no se imponen".

El mestizaje es producto de la libertad. A quienes piden limpieza étnica habría que citarles una reflexión de Díaz Ayuso: "El mestizaje es la historia de la inmensa mayoría de las civilizaciones en el mundo".

Posiciones

Declaró Maru Campos, gobernadora de Chihuahua: "A uno se le habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias., y al otro se le defiende a capa y espada". La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, respondió que "la investigación en Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio [sino por] provocar la intervención de agentes extranjeros". ¿Quién tiene la razón?

www.sergiosarmiento.com