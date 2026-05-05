Una nave espacial llamada Planeta Tierra

Más allá de la tecnología, la Tierra sigue curso por el espacio.

En la antigüedad, nuestra imaginación para describir el entorno llegaba a explicar a bóveda celeste como un domo donde los objetos estaban pegados y se suponía que cualquier fenómeno natural era ejecutado por dioses y demonios que a su antojo modificaban las estaciones del año, la superficie de la tierra, el clima y hasta nuestras vidas.

La comprensión del universo que nos rodea ha estado anclada al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Miles de generaciones de científicos, exploradores y curiosos de la naturaleza han construido el enorme legado científico que hoy poseemos, así sabemos que nuestro planeta es una nave espacial que viaja por el cosmos llevando vida cambiante en su interior.

Continuamente escuchamos hablar de 2 movimientos de la Tierra sin tomar en cuenta su importancia en nuestras vidas y el delicado equilibrio que los mantiene funcionando. El día y la noche, se ha modificado gracias al baile cósmico que tenemos con la Luna, ella se formó del impacto de un cuerpo que desprendió material de nuestro planeta hace unos 4 mil millones de años, mientras la Luna continúa alejándose, nuestro día se hace un poco más largo, 2.3 milisegundos cada siglo.

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En nuestra vuelta alrededor del Sol vemos pasar cada estación del año, con sus momentos de vida desbordante en la primavera y el peligroso invierno para el que muchos animales se preparan con meses de anticipación, estos cambios también modifican el comportamiento humano, en algunos países cercanos a los polos cuando los días son muy cortos y el frío es más intenso se procuran eventos de esparcimiento, además fomentar la cercanía entre familia y amigos ya que se presenta un elevado número de personas con depresión. En cuanto a la Tierra, también, recorremos la galaxia acompañados del sistema solar, cada vuelta nos toma unos 250 millones de años, las galaxias se mueven y el universo se expande, todo este embrollo suma unos 27 movimientos para este delicado punto azul pálido.

Animales y humanos evolucionamos y compartimos emociones

Junto a la historia cambiante de nuestro planeta, también la vida ha evolucionado desde una célula básica y simple, a múltiples formas, colores, e individuos con sus propios pensamientos y sentimientos, cada ser vivo que ha pasado por aquí de alguna forma influyó para que hoy estuviéramos vivos. Las probabilidades aseguran que es relativamente fácil que suceda la vida en el universo, hay agua en muchos planetas y lunas; los ladrillos básicos que forman la vida: Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno, etc., son elementos abundantes en el espacio exterior, y las leyes de la Física, Química y Biología funcionan igual hasta los confines del universo, sin embargo, encontrar vida con tecnología para viajar por el espacio es muy complicado, así que seguramente habrá que esperar sentados.

Experimentos en la ISS arrojan resultados positivos para los viajes al espacio

Así construir pequeñas naves tecnológicas que transporten humanos a otros planetas es por demás complicado, garantizar gravedad, alimento, atmósfera, clima, presión, salud, agua, nutrientes, solo por mencionar algunas características necesarias para la vida en el espacio es una labor titánica, y prácticamente imposible si agregamos el factor psicológico de los viajeros, la ecuación se complica aún más.

Llevamos décadas estudiando los efectos de viajar en el espacio gracias a los astronautas que trabajan en la ISS (Estación Espacial Internacional) desde que se puso en órbita, los científicos que trabajan ahí han revolucionado el estudio de algunas enfermedades mortales, perfeccionado vacunas, innovado tecnología para la vida cotidiana y aún falta mucho más.

El universo, más allá de nuestra delgada atmósfera es sumamente hostil con tanta variedad de planetas seguramente habría uno parecido al nuestro pero, de momento no lo hemos encontrado y si lo hiciéramos seguramente sería tan remoto que ni en varias generaciones podríamos llegar hasta él. Miles de millones de especies nacimos y evolucionamos adaptándonos en esta nave espacial, es poco probable que podamos adaptarnos fácilmente a otra. Mínimos cambios en nuestro planeta están provocando extinciones por todo el globo, se dice que estamos viviendo la sexta gran extinción y no solo eso, la estamos provocando. ¿Por qué no, en lugar de terraformar Marte o cualquier otro planeta, nos dedicamos a terraformar el nuestro? pensar en habitar otros mundos dejando atrás todo es un sueño imposible para nuestra generación y casi seguramente para las próximas a mediano plazo.

Estamos muy lejos de poder habitar otro planeta