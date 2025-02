A lo largo de un par de décadas he dedicado 3 o 4 de mis columnas semanales a un genio de la música que nació con el nombre de Robert Allen Zimmerman (1941-, Minnesota, EUA), provinciano de origen judío que se convirtió al cristianismo. Dicen que tomó su apellido artístico del nombre del poeta galés Dylan Thomas, que había estado entre sus lecturas juveniles, pero ha aclarado que sólo le gustó como sonaba y no fue en homenaje a nadie.

Bob Dylan es uno de los cantantes y compositores que mayor impacto ha tenido en el mundo el último siglo e incluso obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2016 “por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”. Esa fue una de las ocasiones en que escribí sobre él y las inspiradas letras de sus canciones; otra, cuando desmenucé su himno generacional ‘La respuesta está en el viento’: Blowin’ in the Wind.

Ahora vuelvo a hacerlo tras haber visto la excelente película ‘Un completo desconocido’ (A Complete Unknown), que compite por 8 premios Oscar y me emocionó con grandes recuerdos. Aunque este relato cubre sólo los primeros 5 años en su exitosa carrera artística, entre 1961 y 1965, se muestran con esmero sus raíces y los personajes que le fueron esenciales. Ya luego, en 1966, sufrió un grave accidente de motocicleta, que lo apartó por dos años de su carrera.

El título viene de la letra de su famosa canción Like a Rolling Stone (‘Como una piedra que rueda’ o ‘Como un trotamundos’): How does it feel? (¿Cómo se siente?), How does it feel? (¿Cómo se siente?), To be on your own (Valerte por ti mismo), With no direction home (Sin rumbo a casa), Like a complete unknown (Como un completo desconocido), Like a rolling stone (Como un trotamundos).

Con un elenco de estrellas, este drama musical y biográfico ha sido muy elogiado; rastrea, sobre todo, las personas que Dylan (Tymothée Chalamet) se relaciona en sus inicios, como Pete Seeger (Edward Norton) y su novia interpretada por Elle Fanning, al igual que la excepcional cantante y compositora estadounidense de origen mexicano, Joan Báez, su compañera sentimental y artística en ese período.

Vemos que a los 19 años su talento era ya evidente, y así, impulsado por su peculiar personalidad, el éxito lo ha acompañado por décadas; antes de los 25 pugnó por apartarse de sus orígenes en la música Folk para adentrarse en el Rock con instrumentos electrónicos, lo que de entrada le generó conflictos con sus seguidores, aunque finalmente le abrió horizontes más amplios. En 1991 y 2012 estuve en dos de sus conciertos en México, y me queda claro que su influencia ha perdurado por generaciones.

Habría mucho más que decir, pero baste recalcar aquí que Estados Unidos no sólo crea Trumps y sus ignorantes seguidores patrioteros, sino también gigantes de la política y la cultura como Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt o Martin Luther King; Edgar Allan Poe, Walt Whitman o William Faulkner; George Gershwin, Aaron Copland o Leonard Bernstein; Marlon Brando, Meryl Streep o Jack Nicholson.

* NO DEJO DE COMENTAR que por acá un viejo obradorista en La Jornada, Galván Ochoa, critica esta semana a “los morenistas que piensan como prianistas”, pero creo que resultan peores los prianistas que piensan como morenistas: traidores en busca de impunidad, quienes reniegan de un origen que creó el Infonavit y el Sistema Judicial, para destruirlos ahora; tales son los casos de Alejandro Murat y los Miguel Ángeles Yunes.

Creo que ese columnista que se dice “asesor empresarial” y es coautor de los olvidados panfletos obradoristas ‘Hacia una economía moral’ y ‘Constitución moral: Guía ética para la transformación’, debería aplaudir a cualquier morenista que pensara en reconstruir el NAIM en Texcoco o el IMSS y el INAI que fueron obra de prianistas. ¿Está claro? Se tendrán que corregir las peores imbecilidades.

* Y CLAUDIA SHEINBAUM DIJO “Ya me cansé de un gobierno atroz, indigno, vendepatrias, ligado al narco, soberbio, corrupto, un gobierno que no merecemos los mexicanos”. Lo curioso, oigan, viene a ser que ¡esto no lo expresó ahora, sino en noviembre del 2014!

A su vez, dicen con sorna que “el INE ya tiene los resultados, y sólo faltan las elecciones judiciales”, lo cual me recuerda aquella declaración de CSP poco antes de la elección de junio del 2024: ¡Sólo falta el trámite!

* LAMENTO QUE, EN ESTE séptimo año del Obradorato, se confirme que en México la corrupción está peor que nunca.

cpgeneral@gmail.com

@cpgarcieral