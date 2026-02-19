Basureros de plata

"Para eso sirven las embajadas,

"No somos iguales", nos dicen, pero la realidad es muy distinta. Si los viejos gobiernos del PRI y del PAN utilizaron consulados y embajadas como premios de consolación para políticos incómodos, Morena ha convertido esta indigna práctica en una política sistemática.

El secretario de educación pública, Mario Delgado, ha reconocido que le ofreció a Marx Arriaga una embajada --"que representara a nuestro país en un país latinoamericano"-- a cambio de que renunciara a la Dirección General de Materiales Educativos. La presidenta Sheinbaum dijo que le ofrecieron un consulado, pero para el caso es lo mismo: entregar un cargo diplomático a un político porque presuntamente no realizó un buen trabajo aquí.

México cuenta con un servicio diplomático profesional considerado, junto con el de Brasil, uno de los mejores de Latinoamérica. A nuestros diplomáticos de carrera, sin embargo, se les impide acceder a los cargos más importantes. Es una discriminación costosa: estamos desperdiciando el talento del servicio exterior mexicano mientras somos representados por políticos ineptos, corruptos o incómodos.

Alejandro Gertz Manero es hoy embajador de México en el Reino Unido después de que el gobierno lo presionó para renunciar al cargo de fiscal general, aunque no se cumplía el requisito constitucional de que hubiera una causa grave. Antes, la titular de esa embajada era Josefa González Blanco, quien debió renunciar como secretaria del medio ambiente en 2019 por haber pedido el regreso de un avión comercial a plataforma para abordarlo.

La embajadora en Francia es Blanca Jiménez Cisneros, previamente directora de Conagua, nombrada embajadora en 2021, según explicó el propio presidente López Obrador, por "un problema de orden familiar". El embajador en Rusia es Eduardo Villegas Megías, cuyo mérito fue haber trabajado con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del entonces mandatario, en la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. El embajador en España es Quirino Ordaz, exgobernador priista de Sinaloa, a quien se le premió por haber perdido las elecciones de Sinaloa de 2021 ante el morenista Rubén Rocha.

La lista es interminable y, en muchos casos, vergonzosa. Demuestra que lo que nuestros actuales gobernantes criticaban cuando estaban en la oposición, como el uso de puestos diplomáticos para beneficiar a amigos o políticos ineptos, se ha convertido en política del régimen.

En su Proyecto de Nación 2018-2024 el entonces candidato López Obrador propuso: "La ejecución de la política exterior no puede estar en manos de improvisados o multiusos. No debe continuarse la política de nombrar a políticos en desgracia o amigos como embajadores y cónsules cuando, a la vez, se exige a los diplomáticos de carrera una formación sólida para su ingreso y ascenso por concursos de oposición. Se nombrará a los funcionarios más capaces y probos al frente de las embajadas y consulados" (p. 89).

El razonamiento es impecable, pero López Obrador mintió y traicionó: más que nunca, utilizó las embajadas y consulados como basureros de plata para acomodar a improvisados y multiusos, a políticos en desgracia y amigos. La presidenta Sheinbaum ha continuado con esa política y por eso entrega cargos diplomáticos como premios de consolación a los políticos que destituye.

Quizá sea cierto que nuestros actuales gobernantes no son iguales a los del pasado, pero porque son peores. Hacen lo mismo, solo que, al contrario de los de antes, habían prometido no hacerlo.

Asilo a Karime

La presidenta Sheinbaum mandó una "carta de extrañamiento" al Reino Unido por el caso de Karime Macías, "una mujer que está acusada de fraude y corrupción. ¿Cómo es posible que le dan asilo?". Olvidó que México concedió asilo al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado en 2025, precisamente, por malversación.

